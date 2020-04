Český houslový virtuóz a českobudějovický rodák Pavel Šporcl, který jako jeden z prvních umělců zareagoval na krizovou situaci a začal pro posluchače hrát ze svého doposud velmi střeženého soukromí, připravil na Velký pátek (10. dubna) odvážný experiment. Jako pravděpodobně první houslista na světě zahraje na předtočený hudební základ v živém streamu kompletní Koncert D dur Petra Iljiče Čajkovského. Tímto živým přenosem, který bude souběžně vysílat i světoznámý The Violin Channel, vyvrcholí jeho unikátní cyklus Pavel Šporcl – 6 x v obýváku.

Houslový virtuóz Pavel Šporcl. | Foto: Foto: Stream

V této mimořádné době je to od houslisty opět mimořádný počin a jak sám říká, velmi inovativní krok směrem do budoucna. „Je to asi poprvé, kdy nějaký umělec provede kompletní skladbu ze svého domova za orchestrálního doprovodu puštěného z předem nahraných základů. Samozřejmě, že živé vystoupení, při kterém jsem v kontaktu s orchestrem, dirigentem a mohu vnímat okamžité reakce publika, to nenahradí. Ale chci být i v těchto chvílích s lidmi, cítit je alespoň na dálku objektivem kamery“, řekl k chystanému překvapení houslista. „Čajkovského koncert paří k nejkrásnějším, hrál jsem ho mnohokrát a na toto výjimečné vystoupení se mimořádně těším. Bude to i pro mne nesmírně vzrušující“ dodal Šporcl. V minulosti tento koncert nahrál s Českou filharmonií pod vedením dirigenta Jiřího Bělohlávka.

Šporclovy streamované koncerty jsou velmi úspěšné a počet zhlédnutí se na jednom z nich vyšplhal až na 60 tisíc. K této světové premiéře se v pátek 10. dubna ve 20 hodin živě připojí i The Violin Channel, https://theviolinchannel.com/, leader ve zpravodajství o klasické hudbě, který má přes 350 tisíc sledujících po celém světě. Koncert bude živě přenášen jako součást jejich vlastní série Living Room Live.

Tímto koncertem vyvrcholí cyklus Pavel Šporcl – 6x v obýváku. Svá vystoupení umělec živě odvysílal ze svého doposud velmi chráněného soukromí a zdarma na svém Facebooku, Instagramu a kanálu Youtube. Koncertně oblečen zahrál a uváděl v českém i anglickém jazyce v takřka hodinových vystoupeních své oblíbené skladby různých stylů. Své posluchače vyzval, aby se svátečně oblékli, otevřeli lahev vína a večer si vychutnali ve slavnostní atmosféře.

Každý koncert měl své vlastní téma a houslista se neustále snažil posunout tento formát kupředu. V přenosech si zahráli též umělci a kolegové, které Šporclova agentura zastupuje, jako sopranistka Jana Šrejma Kačírková, akordeonista Vojtech Szabo, připojil se i klavírista Petr Jiříkovský, se kterým houslista často spolupracuje. Dokonce si zahrál i se svým bratrem, violoncellistou Petrem. Velmi unikátní bylo provedení díla Mistr a Markétka skladatele a kytaristy Lukáše Sommera, který Šporcl zahrál na připravený hudební základ přímo ze skladatelova počítačové aplikace.

Kromě těchto koncertů připravuje též na každý všední den v pravé poledne Hudební střípky Pavla Šporcla, živé povídání o klasické hudbě, skladatelích a zajímavostech z jejich života nejen pro malé diváky. „Toto je pro mne velmi důležitá aktivita. Každý den připravuji jiné téma, jinou osobnost. Dílů bylo zatím takřka dvacet a rád bych v této aktivitě pokračoval až do doby, než půjdou děti do školy. Zatím byla všechna vysílání v češtině, ale protože jsem o to byl požádán, od příštího týdne budou některé díly i v angličtině. Sledovanost je vysoká, průměr je asi pět tisíc zhlédnutí na jeden díl, což považuji za fantastický úspěch. Jsem také velmi rád za všechny krásné komentáře, fotografie a nahrávky, které mi děti i dospělí posílají“, dodal Šporcl.