Chyšky (r. 2011), Milevsko-staré sídliště (r. 2017), Milevsko-staré sídliště (r. 2023) jsou na snímcích zachycujících přelet balónu. Horkovzdušný balón patří mezi letadla lehčí vzduchu a je to první prostředek, díky kterému se člověk dokázal vznést do vzduchu. Za příspěvek a fotky děkujeme Josefu Fukovi.

Horkovzdušný balón nad Chyškami a Milevskem. | Foto: Josef Fuka

Skládá se z obalu, textilní části, která je naplněná horkým vzduchem vyvíjí potřebný vztlak, dále pak z koše pro posádku, hořáku, ohřívajícího vzduch v obalu a lahví na palivo (propan či směs propanu a butanu, též LPG).

Za počátek balónového létání se považuje 5. červen 1783, kdy se z Annonay vznesl první horkovzdušný balón bratří Montgolfiérů s "pasažéry" (ovcí, kachnou a kohoutem) na palubě. Jejich návratem se prokázalo, že v atmosféře nejsou jedovaté plyny a otevřeli tím létání i pro lidské posádky.

Tou první byli Jean Francois Pilatre de Rozier a Francois Laurent dˇArlandes, kteří se vznesli 21. listopadu 1783. V sobotu 20. srpna 2011, kolem 18 hodiny, pak mohli lidé nad Chyškami rovněž vidět horkovzdušný balón. Poměrně dlouhou dobu se "držel" nad obilným lánem, pak chvilku klesal, aby se nakonec opět vznesl a odletěl neznámo kam.

No, a skoro ve stejný den, ve středu 23.8.2017 kolem 19 hodiny, jsem pracoval na zahrádce u našeho domu v ul. Petra Bezruče v Milevsku na starém sídlišti, když jsem uslyšel opakované syčení. Rozhlížel jsem se po okolí, co to je a kdo tento zvuk vydává. Až po chvilce jsem se podíval na oblohu, když jsem nad bývalými Montážemi uviděl opět po letech horkovzdušný balón. Nechal jsem zahrádku zahrádkou a skočil si domů pro digitál a zachytil po obloze se pohybující objekt. Ten se přibližoval až k naší zahrádce, klesal a pak zase stoupal, byla zřetelně také vidět posádka balónu. Svou pouť po obloze směřoval i nad vlakové nádraží. Na silnici k ZVVZ zastavovala auta, lidé vylézali a sledovali balón. Oslovil jsem také jednu z řidiček automobilu, která s dítětem mávala a volala na posádku balónu. Jak říkala, v balónu měla v tzv. vyhlídkovém letu nad Milevskem své příbuzné. Tento objekt na krásné večerní obloze nezaujal jen mně, ale i další obyvatele starého sídliště, a hlavně děti.

No, a po dalších letech se balón znovu objevil v srpnu 2023 nad starým sídlištěm, viz. poslední dva přiložené snímky.