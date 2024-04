V sobotu 6. dubna se děvčata z AC Sole Písek vydala brzy ráno autobusem do Prahy. Čekaly je dvoje závody, na kterých vybojovala několik úspěchů.

Holky z AC Sole Písek vybojovaly v Praze několik hezkých ocenění. | Foto: Foto: Archiv klubu

První zastávka byla v tělocvičně v Řepích, kde začínal závod Mistry s mistry, a to věkovou kategorií ND 9 – 11 let. V jednotlivcích nejvíce zazářila Elen Kázecká skvělým druhým místem z 46 závodnic. Elen získala ještě jedno stříbro, a to jako trio s Nellou Kabourkovou a Anežkou Kozelkovou. K tomu přidala Nella s Elen čtvrté místo jako dvojice. Úspěšnější - a to druhé - bylo duo Michaela Tejnorová a Aneta Mašková. Tato dvě děvčata předvedla i choreografie v jednotlivcích, kdy Aneta byla 10. a Míša 11. z 46 závodnic.

Všechny choreografie připravovaly Michaela Čechová, Vendula Walterová, Tereza Šejnohová, Barbora Králová a Jaroslava Benešová. Po předvedení choreografie show Karolíny Šarešové s názvem Karlík a továrna na čokoládu (obsadila čtvrté místo) se děvčata přemístila na závody Žij pohybem do Modřan.

Zde už mezitím předváděla děvčata (4 – 7 let) choreografii Moniky Janovské a Natálie Hřebejkové pod názvem Legoland. Obsadila krásné druhé místo. Závodily Emma Brousilová, Linda Hrdinová, Lilian Pletková, Johana Plavcová, Natálie Voráčová, Karolína Mullerová, Petra Mullerová, Marie Čížková, Anežka Svojšová a Stella Kasíková. Pak opět přišla na řadu sestava Karlík a továrna na čokoládu. Bez zaváhání předvedly sestavu, tentokrát na zlato, Anežka Kozelková, Žofie Čížková, Adéla Kačírková, Vanesa Bryndová, Michaela Tejnorová, Valentina Křiváčková, Aneta Mašková, Viktorie Nosková, Nella Kabourková, Kateřina Coufalová, Elen Kázecká a Nikola Bryndová.

Posledním zástupcem na závodech Žij pohybem byla sestava pro 11 – 14 let Kateřiny Polanské s názvem Trabantem až na konec světa.

Sára Beranová, Julie Čížková, Sofie Červinská, Kristýna Volfová, Kateřina Podrová, Andrea Strnadová a Barbora Školaudyová zacvičily v oslabení bez Barbory Dragounové a Anny Gornické proti týmů čítajícím 15 a více závodnic. I přesto se jim povedlo obhájit druhé místo z posledních závodů.

Ivana Pasauerová