První věcí, kterou Emanuel Hoda do láhve dostal, byl otvírák. A kde jinde na takový nápad mohl přijít, než v hospodě. "Celé to vzniklo jako sázka. S kamarády jsme popíjeli a někdo tenkrát říkal, že má doma lahvičku, kde je vývrtka na zátky natočená uvnitř lahve. Dlouho jsme se dohadovali, jak to mohlo vzniknout, a já nakonec řekl, že než to někdo vymyslí, dřív to vyrobím," popisuje Emanuel Hoda, jak se dostal k modelům v lahvích.

Postupně chtěli lahvičku s otvírákem uvnitř vyrobit i známí a kamarádi. A pak už nestačil jen otvírák a motivy se množily dál. V době pandemie nezapomněl zavřít do skla ani covid. Svými miniaturami se snaží většinou zachytit i aktuální situaci a náladu mezi lidmi a vznikají tak vtipné postřehy, které komentuje i na svých facebookových stránkách.

Alkoholu Emanuel Hoda moc nedá, a tak materiál na tvoření získává většinou od kamarádů a známých. "Je ale pravda, že když vidím nějakou lahev, která se mi hodně líbí, tak ji koupím a s kamarády obsah vypijeme, abych měl z čeho vyrábět. Když nějakou falšku vidím, už mám v hlavě většinou představu o tom, co by jí tak slušelo," říká.

Kromě lahví vyráběl Emanuel Hoda už i miniaturní betlémy. Jeden poslal až do Bílého domu prezidentu Bushovi staršímu. Po několika týdnech přišla velká fotka samotného prezidenta i s jeho podpisem. "Přišlo mi opravdu milé a slušné, že mi z Bílého domu odpověděli. Navíc se mi díky tomu podařilo trumfnout i mého kamaráda, který se chlubíval sběratelskými kartičkami s podpisy hokejistů zahraničních klubů. Když je vysázel na stůl, já jednou vyndal podpis prezidenta Bushe… Od té doby už se tak nechlubil," usmívá se nad vzpomínkou modelář.

Modely v lahvích mu prý v život připravily mnoho zajímavých setkání. Jednoho dne mu zavolal Jaromír Hanzlík, zda by jim do filmu Léto s gentlemanem nepůjčil své lahve. Ve filmu jsou vidět v garáži, kde se právě jejich vyrábění věnuje herec Igor Bareš. Díky této spolupráci mohl Emanuel Hoda týden přihlížet i natáčení filmu. "Mám na co vzpomínat. Prožil jsem krásný týden při natáčení v chatové kolonii ve Zduchovicích. Největší zážitek pro mne byl, když se v půl desáté v noci ozvalo z reproduktoru.. Pan Hoda k režiséru Adamcovi…Podal mi mikrofon a povídá… Pane Hoda, dirigujte si Igora… Já si sedl za monitor a dirigoval…Igore, trochu doleva, lahev obrátit, natočit se, vzít pinzetu… Scénu už samozřejmě měli natočenou, ale byl to zážitek, zkusit si, co je to režie."

Není to ale jediné setkání Emanuela Hody se známou osobností. Měl tu čest setkat se se svým vzorem, kterým byl zpěvák Karel Gott. Obdivoval ho kvůli jeho píli i zodpovědnosti, kterou měl vůči svým fanouškům, které nechtěl nikdy zklamat. Setkání nebylo plánované, zlatého slavíka potkal na strakonickém plavečáku. "Karel Gott tehdy natáčel ve Strakonicích film Hvězda padá vzhůru. Na plavečáku, kde dělala moje maminka, se byl vykoupat a já se tam s ním setkal. Pan Gott měl chuť se někde najíst a já měl tu čest odvézt ho do restaurace. To víte, že jsem Strakonice objel hned několikát (smích). Dokonce se mi tenkrát i podepsal," vzpomíná na vzácné setkání Emanuel Hoda.

Při otázce, zda se mu už podařilo nějakou láhev rozbít, přikyvuje. "Kamarád mi jednou přinesl láhev od Ballantinky - hnědou a myslel si, jak si ze mě udělá legraci. Já to věděl, ale vzal jsem si ji a udělal do ní loď a nasvítil ji. Nakonec to byla opravdu nádhera. A byl jsem na to pyšný. A jak jsem se se zalíbením kochal, říkal jsem si: Emane, teď na tebe nikdo nemá! A v tu chvíli spadl z regálu hranol, který tam léta ležel a láhev se rozbila… Nevím, zda to byla vyšší moc nebo co. Od té doby už se tak nechválím."

Ve své sbírce má modelář ze Strakonic už stovky lahví, zapsán je dokonce i v České knize rekordů jako majitel a autor největší kolekce modelů v lahvích. V modelařině nezůstává sám, ale po malých krůčkách už ho následují jeho vnoučata Vítek a Stella, která lákají dědu do dílny a pokračují v jeho stopách. Jen malá Evička zatím nejraději vaří. Ale kdo ví, až trochu povyroste.

Klára Alešová

Za rozhovor a poskytnutí fotek do galerie děkujeme Emanuelu Hodovi.