I v létě 2021 je možné zažít napínavý lov na téměř šestimetrového mamuta. Na Lipno se totiž vrací úspěšná putovní výstava, která návštěvníky ohromí realistickými modely pravěkých tvorů v životních velikostech.

Giganti doby ledové opět na Lipně | Foto: Antonín Malý

Giganti doby ledové umožňují zblízka poznat 18 vyhynulých tvorů z pravěku. Novinkou pro návštěvníky je paleohřiště, na němž mohou děti objevovat trilobity a jiné fosilie při hře. Do minulosti staré 10 tisíc let se lze na Lipně vydat od 1. července do 29. srpna. Giganti doby ledové čekají u hotelu Racek v Černé v Pošumaví.