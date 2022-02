Z čeho se maškary vyvinuly

Milevské maškarní průvody ve své nynější podobě se datují od roku 1862. Vyvinuly se ze středověkých lidových her, které v kraji byly provozovány. Byly to hry: Barborky, Mikuláši, Lucie, Perechty, Tři králové, Liška, Řehoři, Líto, Hra o svaté Dorotě a Bakus. Některé z těchto her, jmenovitě Hru o sv. Dorotě, použil E. F. Burian ke svým lidovým suitám.