Po deseti letech se píseckému týmu PeaceEgg opět povedlo vybojovat titul na halovém Mistrovství České republiky v ultimate frisbee.

Písecký tým - muži. | Foto: Archiv klubu

Tým open, tedy mužský tým, přivezl v únoru domů zlato z mistrovství, které se konalo již tradičně v Brně. Tímto úspěchem tým navázal na vydařenou venkovní sezonu 2023, která byla zakončena mistrovstvím České republiky zde v Písku, kde se PeaceEgg umístil na druhém místě.

Ani ženský tým (women) nezůstal v halové sezoně bez vítězství. Dívkám, ze kterých většina stále ještě nastupuje i za juniorský tým, se podařilo kvalifikovat na druhou ligu, kterou následně vyhrály. Kromě toho si odvezly také cenu Spirit of the game, která je v ultimate frisbee velmi cenná. Během turnaje se týmy vzájemně hodnotí v oblasti fair play a tým s nejvyšším skóre získává toto ocenění. V komunitě hráčů je tato cena takřka rovnocenná s výhrou na turnaji a o to větší úspěch je kombinace prvního místa a ceny Spirit of the game.

Písecký tým - ženy.Zdroj: Archiv klubu

Ultimate frisbee je týmový sport, který se hraje celkem ve třech kategoriích – open (muži), women (ženy) a mixed (smíšený tým). Na rozdíl od jiných sportů se ultimate frisbee nehraje pod dohledem rozhodčích, hráči si veškeré spory a další herní situace řeší sami.

Každý z vás může zažít nejen republikové úspěchy, ale také se stát součástí týmu a velice přátelské komunity hráčů, mezi kterými je na prvním místě radost ze hry. Rádi vás přivítáme na tréninku, kdy a kde se dozvíte na webu www.peaceegg.net.

Pokud byste se chtěli podívat na to nejlepší, co české ultimate může nabídnout, neváhejte se přijít podívat na mistrovství ČR 2024,

které se bude konat 14. – 15. září opět u nás v Písku v městském sportovním areálu.

Pavla Feitová a Lukáš Hubač