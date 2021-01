V případě telefonické komunikace prosíme daňové poplatníky, pokud to bude možné, aby si předem připravili e-mail, přes který bude možná emailová komunikace se správcem daně. Na tento e-mail správce daně v případě potřeby zašle návrh podání (předvyplněné přiznání), odpověď na dotaz nebo požadované informace.

Finanční správa v reakci na aktuální epidemiologickou situaci zřídila pro poplatníky daně z nemovitých věcí infolinky pro případné obecné dotazy i konkrétní problémy s vyplněním daňového přiznání.

ÚP v Českých Budějovicích, F.A. Gerstnera 1/5, České Budějovice 387 723 239 387 723 240



ÚP v Týně nad Vltavou, Nádražní 235, Týn nad Vltavou 387 722 242



ÚP v Českém Krumlově, Vyšehrad 169, Český Krumlov 380 760 358 380 760 368



ÚP v Jindřichově Hradci, Česká ulice 1284, Jindřichův Hradec 384 353 408 384 353 319



ÚP v Třeboni, Vrchlického 47, Třeboň 384 752 333 384 752 362



ÚP v Písku, Nábřeží 1. máje, Písek 382 750 444 382 750 455



ÚP v Milevsku, Za Radnicí 12, Milevsko 382 566 444 382 566 455



ÚP v Prachaticích, Vodňanská 376, Prachatice 388 371 367 388 371 306



ÚP ve Vimperku, 1. máje 200, Vimperk 388 451 354



ÚP ve Strakonicích, Na Ohradě 1067, Strakonice 383 363 437 383 363 374



ÚP v Táboře, Budějovická 2923, Tábor 381 480 342 381 480 442



ÚP v Soběslavi, Wilsonova 113, Soběslav 381 545 345 381 545 351

Vyřizující územní pracoviště je určeno především podle místa pobytu poplatníka.

Pracovníci správce daně se budou ve věci daně z nemovitých věcí na uvedených telefonech věnovat daňové veřejnosti každý pracovní den, vždy MINIMÁLNĚ v době pondělí a středa od 8:00 do 16:30 hod., úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:30 hod. a v pátek od 8:00 do 13:30 hod.



Dotazy lze zařadit do tří okruhů:

1. Obecné dotazy:

Nevíte, kdy Vám vzniká povinnost podat a jakými způsoby lze podat daňové přiznání, kde naleznete tiskopisy pro podání daňového přiznání?

V případě obecných dotazů poplatníkům doporučujeme, aby si nejprve zkusili najít odpověď na svou otázku na odkazu: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Nejcastejsi-dotazy-na-dani.z-nemovitych-veci-2021.pdf, na němž jsou zodpovězeny nejčastější dotazy na dani z nemovitých věcí.

2. Dotazy týkající se územního pracoviště, na které má poplatník své daňové přiznání podat. Nevíte, na jaké územní pracoviště podat daňové přiznání?

Seznam finančních úřadů a jim náležících územních pracovišť je zveřejněn na internetové adrese https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy. V případě nejasností Vám doporučujeme obrátit se s konkrétním případem na místně příslušného správce daně, jímž je ten finanční úřad, v jehož obvodu působnosti se nachází předmětná nemovitá věc. Na tomto odkazu lze nelézt číslo na podatelnu Vašeho finančního úřadu: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady.

3. Dotazy na konkrétní informace ke konkrétnímu daňovému přiznání:

Vyplňujete daňové přiznání a nevíte si rady, potřebujete zkontaktovat svého správce daně?

Pro podání daňového přiznání doporučujeme využít elektronický formulář.

a) Doporučujeme daňové přiznání k dani z nemovitých věcí vyplnit elektronicky prostřednictvím aplikace elektronického podání (EPO) na internetových stránkách https://www.daneelektronicky.cz v sekci elektronická podání pro finanční správu – elektronické formuláře – Daň z nemovitých věcí – Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí – od roku 2011 včetně. Uvedená aplikace obsahuje veškeré číselníky nutné pro vyplnění daňového přiznání k dani z nemovitých věcí včetně nápovědy. Daňové přiznání je možné prostřednictvím této aplikace vyplnit a odeslat příslušnému finančnímu úřadu. Pokud nemáte uznávaný elektronický podpis či datovou schránku, můžete z aplikace EPO daňové přiznání vyexportovat do formátu PDF a vytisknout na tiskárně. Poté stačí přiznání pouze vlastnoručně podepsat a odeslat příslušnému správci daně.

Jana Králová, tisková mluvčí Finančního úřadu pro Jihočeský kraj