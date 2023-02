Chodím se toulat na jaře, v létě, na podzim a jak jistě tušíte tak nejraději se toulám v zimě. No a při tom celoročním toulání docela rád (i když mi to stále moc nejde) fotografuji. Nikam moc nespěchám, toulám se tím Božím světem bez zřejmého cíle, nezajímajíce se kam vlastně dojdu, koho potkám a co cestou uvidím. Pouze do sebe nechávám pronikat všudypřítomnou energii a celým svým bytím vnímám tu okolní krásu. Rád poslouchám to uklidňující ticho, které jen občas přeruší zpěv větru ve větvích, či něžný šepot vln na vodní hladině. Stejně rád však naslouchám i ruchu měst plného lidského hemžení.

No a pokud při tom pokukování (co by jako tak šlo vyfotit) mám sebou tu jedině správnou společnost pro tyto chvíle, stává se ten zážitek naprosto dokonalým. Vždyť bezelstný „tlapkový“ doprovod jako takový je ztělesněním těch nejúžasnějších vlastností a schopností dokonalého souzvuku s přírodou a vnímavou lidskou duší. A pohled do věrných psích očí je stejně úchvatný jako pohled na zvlněnou Českou krajinu, vznešená panorama Alpských masivů, nekonečné mořské obzory, či poslech koncertu české filharmonie. A já jsem vždy vděčný za každý takový okamžik prchavého okamžiku a štěstí, že jsem se alespoň na malou chvilku mohl stát součástí tohoto kouzla.

Tak co – nezkusíte to také vážení čtenáři ??? No asi tak nějak – že jo !!!

Karel Kafka