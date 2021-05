Pokud se vydáte z jihočeského Milevska, kolem kláštera Bratří Premonstrátů směrem k Přeštěnici a u rybníčku zovoucího Bašta odbočíte kolem střelnice na polní cestu vedoucí do Osletína, tak zcela určitě nepřehlédnete jednu z mnoha Milevských památek – Morový hřbitov.

Milevský morový hřbitov. | Foto: Karel Kafka

O jeho vzniku se toho sice moc nedochovalo, ale dle historických pramenů to mohlo být asi takhle: To v roce 1770 postihla Čechy velká neúroda, která přinesla celému národu dobu velkého strádání. Tato pohroma se nevyhnula ani jihočeskému Milevsku včetně jeho okolí a postihla i něco přes jedenáct set obyvatel, kteří v něm v té době žili. Stav celého města a život v něm byl neradostný, ba přímo truchlivý. Lidé strádali hladem, celkově živořili na pokraji smrti a to ještě netušili, že bude ještě hůř. Již tak hodně zoufalá situace vyvrcholila v zimě počátkem roku 1771, kdy došly poslední zásoby jídla a lidem nezbylo nic jiného, než se živit listím, trávou a dalšími náhražkami stravy. Navíc tou dobou bylo Milevsko (stejně jako celé země České) zasaženo černou smrtí, která obcházela Evropu v opakujících se morových epidemiích, které vždy měly katastrofální dopad. A právě v letech 1771 až 1772 zasáhla naše město poslední velká epidemie moru, při které bylo město i jeho okolí téměř zničeno.