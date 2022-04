Zápis do první třídy: Do školy lákal děti Bořek stavitel i čarodějnice

Čtenář reportér Čtenář

Jít k zápisu do školy, to je pro všechny děti velký zážitek. Někde o to větší, že jim s úkoly, které musejí splnit, pomáhají pohádkové bytosti. Třeba jako v ZŠ T.G. Masaryka v Písku.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Zápisem děti provázely pohádkové postavy. | Foto: Archiv ZŠ TGM Písek