Švejk zahrál písničky ze stařičkého flašinetu a ukázal všem, jak takový nástroj vypadá uvnitř. Nechal zahrát i paní starostku. Ta pak z rukou senátora Tomáše Fialy převzala medaili, která byla udělena za to, s jakou vstřícností a nadšením se obec Ražice zapojila do letošního ročníku akce.

Již 10. Měsíc věží a rozhleden byl zahájen, stalo se tak v úterý 28. září 2021 na celostátní akci, kterou pořádalo Pohádkové království. Při této příležitosti, stejně jako v loňském roce, zavítal do muzea ve Špejcharu v Ražicích Švejk se svým doprovodem z České pohádkové akademie.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.