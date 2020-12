Společnost DHL Freight CZ poskytla bezplatný převoz čtrnácti postelí s úložným prostorem ze Zlínského kraje na středočeský Zámek Hluboš. Postele věnoval Roman Kořének, majitel hotelu ActivityPark Všemina a budou k dispozici mladým lidem, kteří odchází z dětského domova, budují svoje první bydlení a začínají s tím opravdovým životem dospěláka.

Koordinátorka Vlasta Holzerová ze Zlínského kraje u nakládky postelí. | Foto: Archiv projektu

Pomáhá jim v tom projekt Začni správně společnosti yourchance o.p.s. a tým koordinátorů projektu, který působí celorepublikově. Šíře jejich pomoci je veliká. Od stipendií, přes pomoc s bydlením, uplatněním se na trhu práce, domácím hospodařením, po řešení právních otázek, jednání s úřady, ale třeba i s radami, jak se postarat o miminko.

O darované postele projevila zájem koordinátorka projektu Začni správně Ivana z jižních Čech, kde o ně mladí lidé mají zájem, protože budují svoje první samostatné bydlení. Oslovila proto přepravní společnost DHL Freight CZ a během chvilky měla odpověď, že postele rádi a bez nároku na dopravné převezou. Během týdne proběhl rychlý přesun a postele jsou již pro mladé přichystány a uskladněny v mezizastávce, na Zámku Hluboši kousek od Příbrami.

„Jsme hrdí na to, že můžeme alespoň malým dílem pomoci mladým lidem, kteří právě opustili dětské domovy, k vybudování jejich vysněného bydlení,“ řekl Jan Tic, tiskový mluvčí společnosti DHL Freight CZ. Celý tým projektu Začni správně, společnost yourchance a v neposlední řadě mladí lidé, kterým válendy poslouží děkují společnosti DHL Freight CZ za ochotu, rychlou a kvalitní akci.

Převoz tolika nábytku na téměř 400 km by byl jinak pro mladé i lidi z týmu komplikovaný a velmi drahý. To celé by samozřejmě neproběhlo bez štědrosti pana hoteliéra Romana Kořénka. Děkujeme! Aktuálně je rozebráno šest postelí – tři putovaly do Písku, dvě do Ústí nad Labem a jedna do Humpolce. Na další zájemce válendy čekají.

Všem mladým lidem přejeme šťastný start do dospělosti, první opravdové spokojené bydlení a kvalitní spánek. Společně to zvládneme! Koordinátoři Začni správně (ZS) působí ve všech regionech ČR, kde nyní ještě intenzivně pomáhají konkrétním mladým lidem, kteří se po odchodu z dětského domova ocitli v tíživé životní situaci v souvislosti s korona krizí, například přišli o bydlení či zaměstnání. Ano, do obtíží se dnes může dostat kdekdo, nejen ti, kteří vyrostli v dětském domově… těm ale v této těžké době chybí pomoc blízkých a rodiny. A právě ty po celé republice nahrazuje projekt Začni správně společnosti yourchance. Koordinátoři ZS poskytují také kontinuální podporu v 85 % dětských domovů v ČR. Divize DHL Freight CZ je jeden z největších poskytovatelů logistických služeb. Svým zákazníkům nabízí komplexní řešení jejich přepravních potřeb.