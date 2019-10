Diacel Písek se vydal na další výlet vlakem. Cílem byl tentokrát Tábor. Na nádraží v Písku se sešlo 11 účastníků – z Chvaletic, Písku a Strakonic, na nádraží v Táboře se ještě aspoň na chvíli přidali dva z Olbramovic.

Diacel vyrazil na výlet vlakem do Tábora. | Foto: Archiv Diacelu

Tábor je nádherný, ale otevírací doba není vstřícná turistům. V neděli nefunguje ani Infocentrum, ani Husitské muzeum. Museli jsme volit alternativní program. Po návštěvě Žižkova náměstí to byla prohlídka a tvořivá dílna pro děti v Muzeu čokolády i se sklepením. Po obědě si všichni měli možnost prohlédnout auta a motorky, na náměstí se konal sraz Mustangů. Pak přišlo na řadu Muzeum Lega, kde měly děti plnit různé úkoly. Do toho se nakonec zapojili úplně všichni. Středověkými uličkami jsme došli k Housovu mlýnu, kde byla domluvená návštěva Filmové zbrojnice, poutavé vyprávění a pro děti možnost si některé zbraně a části oblečení vyzkoušet. To zaujalo všechny. Pak už zbývala cesta na nádraží se zastávkou v cukrárně. Skvělá parta a nádherný podzimní den plný sluníčka – krásně prožitá neděle.