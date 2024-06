První den nás čekalo 13 km do kempu U Skalníků. Věděli jsme, že to nebude jednoduché, ale 10 náročných jezů a mezi tím dvě bouřky nad hlavou s průtrží a krupobitím, to bylo víc než náročné. Jediné štěstí bylo, že zrovna v nejhorším byl na trase silniční most, který nám to pomohl přečkat. Další dny bylo počasí za odměnu. V sobotu byla trasa dlouhá 23 km. Díky pátečnímu dešti jsme jeli na vlně. Zázemí poskytlo vodácké tábořiště Hamr. V neděli zbývalo dojet zbytek, 9 km do Veselí nad Lužnicí.

Zase máme na přemýšlení – kam příště??

Zdenka Staňková