Diacel Písek jel na Líbánky na Jadranu

Před rokem a půj uspořádalo sdružení Diacel Písek zájezd do divadla Studio dva na vánoční představení. V rámci dobrých vztahů se povedlo zajistit dvacet vstupenek na představení, které je stále vyprodáno. O účast byl velký zájem, zdaleka se nedostalo na všechny zájemce. V úterý 16.června 2020 se všichni účastníci těšili na „Líbánky na Jadranu“. "A stálo to za to! Představení pobavilo a nejeden z účastníků se v tom poznal – prostě ze života," napsala nám do Deníku Zdenka Staňková z Diacel Písek.