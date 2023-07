Jako každý rok, i letos patřil začátek prázdnin táboru na Štědroníně. Uspořádal ho Diacel Písek pro 44 dětí ve věku 8-17 let z celé republiky. Za příspěvek a fotky děkujeme Zdence Staňkové.

Letní tábor Diacelu. | Foto: Foto poskytla Zdenka Staňková

Na táboře musí být lékař diabetolog. To byl letos velký problém – zajistit lékaře na první týden prázdnin. Nakonec se to povedlo, děkujeme všem, kdo byl ochotný pro děti pracovat. První týden to byla MUDr. Kamila Kocourková z Českých Budějovic, MUDr. Lenka Petrů z České Lípy a sestřička Jaroslava Kloudová ze Strakonic, druhý týden MUDr. Marta Klementová a MUDr. Veronika Plasová, obě z DiaVize Praha, MUDr. Štěpánka Dobalová z Jindřichova Hradce, všem pomáhala jako zdravotník Adéla Štanclová, Třebíč.

Hlavní vedoucí byla Zdenka Staňková, další instruktoři – Sára Stýblová, Hynek Králíček Anna Kuřátková, Jiří Petr a jako praktikant Tereza Moravčíková.

Téma celotáborové hry byly „Rychlé šípy“, všechny hry na to byly postaveny. A za 14 dnů jich bylo hodně – vše vymysleli instruktoři a praktikanti. Jednu hru nám zajistila agentura. I když si nejlépe vedl červený tým, v závěrečné hře ,,Hon na Široka‘‘ a vyndání ježka v kleci nakonec vyhráli žlutí.

K tomu se zase sportovalo, proběhly turnaje fotbalu, přehazované, frisbee, softbalu, ringu a řadě dalších disciplín. LezeTop přivezlo horolezeckou stěnu, lanovku a bungee running a lanovou dráhu. Opět přijela kapela „Kamarádů z pískoviště“ a motorkáři „Železní páni“ – svezli děti na motorkách a přivezli i dárky. Nechyběla pyžamová a maškarní diskotéka, koupání v bazénu, bojovka. A ani letos se tábor neobešel bez různých návštěv – ať už zástupců firem, bývalých účastníků tábora.

Dia tábor je edukační, děti se neustále učí zvládat svou nemoc, denně mají možnost konzultovat vše s lékaři, což je obrovsky posouvá. Opět děti napsaly test o cukrovce, který s nimi spolu s prezentací prošly doktorky Kamila a Lenka, doktorka Marta děti varovala na konkrétních případech, co se může stát, když nebudou dodržovat režim a pak si mohly vyzkoušet aplikaci prošlých glukagenů, které se používají při těžké hypoglykemii. Navíc děti si děti mohou mezi sebou o společném problému povídat a vidí, že v tom nejsou sami.

14 dní uteklo strašně rychle, těšíme se na další letní za rok! Ten začne 29.června 2024.

Zdenka Staňková, Diacel Písek