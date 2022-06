V Sedlčanech si zazávodila jako jednotlivec Nela Kabourková a získala nádherné druhé místo. Ve starší kategorii závodila Michaela Tejnorová a dosáhla na pěkné 15. místo.

I starší dvojice Julie Čížková a Kateřina Podrová vybojovaly pěkné páté místo. Do Sedlčan je doprovodily choreografky sportovních sestav Michaela Čechová a Vendula Walterová. Dvojice Julie a Kačka se ještě přesunula do Modřan, kde se připojila k týmu a předvedla choreografii Kateřiny Polanské Jumanji Vítejte v džungli.

Spolu s Nikol Hřebejkovou, Kristýnou Volfovou, Sofii Červinskou, Barborou Dragounovou, Sárou Beranovou, Annou Gornickou, Barborou Školadyovou, Veronikou Opelkovou, Annou Šimíkovou, Sárou Noskovou, Natálií Hřebejkovou, Emou Kolářovou, Kristýnou Vlčkovou a Monikou Janovskou získaly dívky třetí místo.

Posledních šest jmenovaných se porotě předvedlo ještě jednou s choreografií Kateřiny Polanské s názvem Flash. V kategorii fitness je rozhodčí ocenili jako nejlepší z ligy C ,a tak získala děvčata zlatou medaili.

Na závodní plochu nastoupila také mladší děvčata s choreografií Karolíny Šarešové a Veroniky Lingánové s názvem Coco. Jelikož jejich start se kryl se závody v Sedlčanech, nemohla nastoupit Michaela ani Nela, a tak sestavu předvedla Viktorie Nosková, Anežka Kozelková, Elen Kázecká, Adéla Kačírková, Nikol Bryndová a její sestra Vanesa, Valentýna Křiváčková, Kateřina Coufalová a Žofie Čížková. I takto v oslabení, které se projeví hlavě ve formacích na ploše, získala děvčata bronzovou medaili.

I po dalším náročném víkendu se děvčata těšila na další závody. Čekaly je ještě dva finálové víkendy, kde naposledy předvedou letošní choreografie.

Ivana Pasauerová, AC Sole Písek