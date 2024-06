O víkendu 25. - 26. května se konalo v Havířově Mistrovství České republiky II.VT v gymnastickém aerobiku. Všechna nominovaná děvčata z AC Sole vyrazila na cestu již v pátek v odpoledních hodinách. Vzhledem k místu konání finále se trenéři a rodiče shodli na ubytování kousek od Havířova, než k nočnímu harcování autobusem.

Zleva dole Adéla Kačírková, Valentina Křiváčková, Žofie Čížková, Viktorie Nosková, Anežka Kozelková, Elen Kázecká, Nella Kabourková, Aneta Mašková, Michaela Tejnorová, Nikola Bryndová, Vanesa Bryndová a Kateřina Coufalová, všichni i sestava Karlík a továr | Foto: Jaroslava Benešová

Harmonogram finále byl určen pořadateli závodů Mistry s mistry. V sobotu první blok kategorie AG 11,1 až 14 let. Z AC Sole se nominovala sestava show Kateřiny Polanské s názvem Trabantem až na konec světa. Děvčata získala první medaili pro klub v podobě bronzu. V té samé kategorii obsadilo duo Julie Čížková a Sára Beranová s choreografií Terezy Šejnohové, Barbory Králové a Kristýny Kutějové deváté místo.

Druhý blok patřil hlavně kategorii ND 9,1 – 11 let. Začal sestavou Dance Emy Kolářové a Anny Šimíkové s názvem Vítejte v Riu, která obsadila páté místo. Zacvičily Aneta Mašková, Michaela Tejnorová, Kateřina Coufalová, Nikola Bryndová, Vanesa Bryndová, Viktorie Nosková, Valentina Křiváčková, Žofie Čížková a Adéla Kačírková.

Pak se předvedla děvčata v jednotlivcích. Na mistrovství se nominovala a závodila Elen Kázecká (8. místo), Michaela Tejnorová (13) a Aneta Mašková (15). Bylo vidět, že je to výběr z nejlepších. Rozhodčí hodnotili s rozdíly setin bodů a sráželi i za nejmenší pochybení. Kdo zacvičil bez chyby a nejlépe, vyhrál. A to se povedlo hned v následující kategorii ND Tria Anežce Kozelkové, Elen Kázecké a Nelle Kabourkové. Ale ani šesté místo dalšího tria Vanesy Bryndové, Viktorie Noskové a Valentiny Křiváčkové není na finále neúspěchem.

Velkým zklamáním bylo až čtvrté místo sestavy show Karlík a továrna na čokoládu, kterou připravila Karolína Šarešová. Kdy je od bronzu dělilo pouhých 0,66 setin bodu. A pak opět blýsklo zlato. V kategorii Dua ho vybojovaly Nella Kabourková a Elen Kázecká. K tomu přidaly bronz Aneta Mašková a Michaela Tejnorová a šesté místo Adéla Kačírková a Žofie Čížková.

Po vyhlášení výsledků okolo deváté večer se děvčata rozjela domů a v Havířově zůstala pouze Viktorie Nosková, která nastoupila na plochu až v neděli v kategorii jednotlivci NG (6 – 7,9 let). Skončila na skvělém devátém místě, kdy ji od šestého místa dělilo 0,05 bodů a sedmé, osmé a deváté místo mělo shodu, kterou vyřešil rozhodčí artista. Pro všechny sportovní ND a AG připravily choreografii Jaroslava Benešová, Michaela Čechová, Barbora Králová a Tereza Šejnohová. V celkovém hodnocení klubů skončilo AC Sole Písek na pěkném sedmém místě.

Trochu ve stínu finále Mistry s mistry v Havířově vyjela v neděli na závody do Kladna i nejstarší děvčata. Zde se konala soutěž 2 VT pod hlavičkou FISAF (Český svaz aerobiku) ve sportovním aerobiku. Původně připravila Kristýna Kutějová choreografii pro sportovní dvojici Tereza Šejnohová a Barbora Králová. Bohužel Tereza se zranila a tak nezbylo než předělat vše pro kategorii individual Youth ženy (16 – 18 let) a Barča s Kristýnou vyrazily do Kladna samy. V konkurenci dalších 16 závodnic získala Barča skvělé deváté místo.

Ivana Pasauerová