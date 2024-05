V sobotu 4. května se rozjela děvčata z AC Sole Písek do Prahy, aby si zde připsala další body do ligového hodnocení. Tentokrát se závod konal ve sportovní hale v Kbelích místo tradiční tělocvičny v Modřanech.

Nahoře sestava Trabantem až na konec světa: zleva Barbora Školaudyová, Andrea Strnadová, Julie Čížková, Anna Gornická, Kristýna Volfová, Sofie Červinská, Sára Beranová a Kateřina Podrová. Uprostřed Karlík a továrna na čokoládu zleva: Žofie Čížková, Kateři | Foto: Jaroslava Benešová

Starším děvčatům změna velmi prospěla. Choreografie Karolíny Šarešové s názvem Karlík a továrna na čokoládu byla oceněna panelem rozhodčích jako nejlepší ve své kategorii 8 – 10 let s náčiním. Stejný úspěch měla i choreografie Kateřiny Polanské pod vedením Sáry Noskové s názvem Trabantem až na konec světa v kategorii 11 – 14 let s náčiním. Zato nejmladším se start nepovedl. Choreografie v kategorii 4 – 7 let s náčiním Moniky Janovské a Natálie Hřebejkové s názvem Legoland se po nezvládnutí některých povinných prvků propadla až na páté místo.

Ivana Pasauerová