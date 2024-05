Poslední dubnový víkend strávila děvčata z AC Sole v Kutné Hoře. Zde se pořádal jeden ze série závodů Mistry s Mistry. Jedná se o druhou výkonnostní třídu v gymnastickém aerobiku.

Sestava Karlík a továrna na čokoládu, ale i všichni jednotlivci, dua i tria ND a NG. Zleva: Elen Kázecká, Nella Kabourková, Aneta Mašková, Michaela Tejnorová, Nikola Bryndová, Anežka Kozelková, Adéla Kačírková, Valentina Křiváčková, Viktorie Nosková, Kate | Foto: J. Benešová

Jako první zasáhla do boje o medaile sestava show ND (9 -11let ). Choreografie Karolíny Šarešové s názvem Karlík a továrna na čokoládu získala třetí místo a již si zajistila postup na finále. To proběhne v Havířově koncem května.

Třetím místem odměnila porota i trio ND Elen Kázeckou, Anežku Kozelkovou a Nellu Kabourkovou. Druhý zástupce AC Sole trio Vanesa Bryndová, Valentina Křiváčková a Viktorie Nosková skončilo na devátém místě z celkových 13. Další kategorií byla dua ND. Zde se zadařilo Elen Kázecké s Nellou Kabourkovou, a to hned prvním místem. Za nimi na třetím místě skončila Aneta Mašková s Michaelou Tejnorovou a na šestém Žofie Čížková s Adélou Kačírkovou z celkových 10 dvojic.

Než začala nekonečná řada jednotlivců ND, představily se na startovní ploše pohybové sestavy Dance ND. Tady měl písecký klub jednoho zástupce. A to choreografie Emy Kolářové a Anny Šimíkové s názvem Vítejte v Riu. Zacvičily ji a čtvrté místo získaly: Nikola Bryndová, Kateřina Coufalová, Valentina Křiváčková, Vanesa Bryndová, Viktorie Nosková, Adéla Kačírková, Žofie Čížková, Michaela Tejnorová a Aneta Mašková.

Pak už nastoupila skupina 47 děvčat v individual ND. Z AC Sole byla nejlepší Aneta Mašková (5. místo), Elen Kázecká (9.), Michaela Tejnorová (12.) a poslední bodovaná do součtu bodů na postup do finále Nella Kabourková (14.) Všechny choreografie pro dua, tria a individual připravovaly Jaroslava Benešová, Michaela Čechová, Vendula Walterová, Tereza Šejnohová a Barbora Králová. Poslední dvě jmenované spolu s Kristýnou Kutějovou připravily choreografie pro Sáru Beranovou individual AG (12 -14 let), která skončila 23. z 49 závodnic. A také pro duo Sára a Julie Čížková. Děvčata byla úspěšná a získala neoblíbené čtvrté místo z 20 sestav. V kategorii show AG si ještě jednou zacvičily Sára s Julií a s nimi Kateřina Podrová, Kristýna Volfová, Sofie Červinská, Anna Gornická, Andrea Strnadová a Barbora Školaudyová. Děvčata předvedla choreografii Kateřiny Polanské s názvem Trabantem až na konec světa a obsadila čtvrté místo.

To bylo v sobotu vše a děvčata se rozjela zpátky do Písku. Některá šťastnější, některá méně. Ale tak už to bývá. V neděli se do sportovní haly vrátila už jen nejmladší závodnice Viktorie Nosková, aby zde zacvičila s dalšími 24 děvčaty svou choreografii pro individual NG (6 – 8 let). Viky obsadila skvělé páté místo. A tak, když bude úspěšná i v Kolíně, kde proběhne poslední závod, nominuje se na Velké finále do již zmíněného Havířova.

Ivana Pasauerová