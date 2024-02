V sobotu 17. února začala v Praze na prvních závodech ze seriálu „Začni s mistry“ sezóna 2024. Za příspěvek děkujeme Ivaně Pasauerové.

Sestava Legoland: zprava nahoře Lilian Pletková, Denisa Lapešová, Natálie Voráčová, Anja Čistecký, Karolína Mullerová, Linda Hrdinová, zprava dole Johana Plavcová, Emma Brousilová, Petra Mullerová, Kladie Luj, Anežka Svojšová, Ella Staňková a Marie Čížkov | Foto: Natálie Hřebejková

Jedná se o soutěž začínajících závodníků ve sportovním gymnastickém aerobiku a nebo těch závodníků, kteří minulou sezónu neobsazovali stupně vítězů. Ti smí závodit pouze ve vyšších soutěžích. Jako je soutěž II. výkonostní třída gymnastického aerobiku s názvem „Mistry s mistry“ a nebo soutěže I. výkonnostní třídy pořádanou gymnastickou federací FIG. Soutěží se ve čtyřech věkových kategoriích, a to: A (NG) 6 – 8 let, B (ND) 9 – 11 let, C (AG) 12 – 14 let a D (Junior + Senior). A kromě věkového rozdělení i na jednotlivce, dua, mini týmy (tria), maxi týmy (group), pohybové sestavy – show a mini mistři do 7let, stepy a dance.

Jako první zařadili pořadatelé Začni s mistry skupinu NG tria, kde se ve své závodní premiéře představila v choreografii Jaroslavy Benešové: Lilian Pletková, Karolína Mullerová a Natálie Voráčová. Ze šesti přihlášených a nakonec čtyř závodících týmů obsadila děvčata první místo.

Další zlato se blýsklo v kategorii maxi týmy NG. Kdy se k Lilian, Karolíně a Natálii přidala ještě Johana Plavcová a Emma Brousilová a úspěšně zacvičila choreografii také pod vedením hlavní trenérky Jaroslavy Benešové. Dalšími závodnicemi z klubu, které se postavily na startovní plochu, byla dvojice AG Julie Čížková a Sára Beranová a v choreografii Barbory Králové, Terezy Šejnohové a Kristýny Kutějové získala čtvrté místo z jedenácti dvojic. Pak přišli na řadu jednotlivci NG, kde mělo AC Sole jediného zástupce a to Viktorii Noskovou, která po skvělém předvedení choreografie obsadila první místo z 16 závodnic.

Na všech choreografiích sportovního aerobiku NG a ND se podílela Vendula Walterová, Michaela Čechová, Tereza Šejnohová, Barbora Králová a Jaroslava Benešová.

Další jednotlivkyně v kategorii AG závodila Sára Beranová a s choreografií Barbory Králové, Terezy Šejnohové a Kristýny Kutějové obsadila pěkné páté místo z 25 závodnic.

Do dopoledního bloku se ještě vešly pohybové sestavy show A.

Choreografii pod názvem Legoland připravila Natálie Hřebejková a Monika Janovská. Zacvičily Lilian Pletková, Denisa Lapešová, Natálie Voráčová, Anja Čistecký, Karolína Mullerová, Linda Hrdinová, Johana Plavcová, Emma Brousilová, Petra Mullerová, Kladie Luj, Anežka Svojšová, Ella Staňková a Marie Čížková. Děvčata obsadila druhé místo.

Odpolední blok zahájily sportovní týmy Dance a náš tým pod názvem Vítejte v Riu v choreografii Anny Šimíkové a Emy Kolářové získal další stříbrnou medailí v kategorii ND.

Tuto sestavu zacvičila Viktorie Nosková, Valentina Křiváčková, Kateřina Coufalová, Nikola Bryndová, Žofie Čížková, Adéla Kačírková, Michaela Tejnorová a Aneta Mašková.

Následovala kategorie jednotlivci ND z 23 závodnic bylo pět děvčat z píseckého klubu, a to Nella Kabourková (získala zlato), Aneta Mašková (bronz), Adéla Kačírková (7), Valentina Křiváčková (10) a Žofie Čížková(11).

K cenným kovům v podobě zlata přispěly i dvojice ND Aneta Mašková a Michaela Tejnorová a dvojice Jun.+ Sen. Kateřina Podrová a Kristýna Volfová. Pro starší duo připravila choreografii Anna Šimíková a Ema Kolářová.

Stříbrnou medaili přidala ještě děvčata show B s choreografií Karolíny Šarešové s názvem Karlík a továrna na čokoládu, kterou zacvičila Elen Kázecká, Anežka Kozelková, Nella Kabourkobá, Viktorie Nosková, Valentina Křiváčková, Kateřina Coufalová, Nikola Bryndová, Žofie Čížková, Adéla Kačírková, Laura Něměčková, Michaela Tejnorová a Aneta Mašková.

A poslední kov v bronzové podobě přidala nejstarší děvčata s choreografií Kateřiny Polanské a Sáry Noskové s názvem Trabantem až na konec světa. Zacvičila Sára Beranová, Julie Čížková, Kateřina Podrová, Kristýna Volfová, Sofie Červinská, Barbora Školaudyová, Andrea Strnadová a Anna Gornická. Z Písku drželi pěsti zraněná Barbora Dragounová. Nemocná Vanesa Bryndová a Stella Kasíková. Další závody čekají hned 2 a 3. 3. A to Mistry s mistry v Plzni.

Ivana Pasauerová