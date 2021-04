Neuvěřitelných 158 dětských návrhů na hrneček a 22 na talíř se sešlo v Atelieru Radost. Od 1. ledna do 25. března byla vyhlášená velká výtvarná soutěž pro děti "Namaluj si svůj hrníček". Jejich úkolem bylo namalovat návrh dekoru na hrneček nebo talíř.

Porota měla těžkou práci. | Foto: Archiv soutěže

V pátek 2. dubna se sešla porota, která vybrala celkem 70 návrhů, které se budou realizovat. Nejmladšímu účastníkovi soutěžě byly 4 roky a nejstaršímu 17let. Svůj návrh poslali také 2 dospělí. Nejvíce zastoupena byla 1.kategorie (7-9let), ve které soutěžilo 80 návrhů.

V pátek 2.4. se sešla porota v MŠ Klubíčko ve složení Lenka Lešňovská, Pavel Pich a Jana Pichová ze ZUŠ Milevsko, Kateřina Knetlová ředitelka MŠ Klubíčko a Libor Hošek ze SUPŠ Bechyně. Po téměř dvouhodinovém hodnocení vybrali celkem 70 návrhů, které se budou realizovat. Návrhy byly opravdu rozmanité a výběr těch nejlepších nebyl jednoduchý. Všem autorům děkujeme za účast v soutěži a také pedagogům, kteří dětem pomáhali.

Výhercům gratulujeme!

Do soutěže se zapojily: 1. a 2. ZŠ Milevsko, ZUŠ Milevsko, ZŠ Chyšky, ZŠ Kovářov, Mš Sepekov, Mš Sluníčko, Klubíčko a Pastelka v Milevsku. Jeden návrh přišel z Dobrošova a jeden také z Prahy. Díky účasti studentů SUPŠ Bechyně dostala naše soutěž dokonce mezinárodní rozměr, neboť někteří studenti jsou až z Kazachstánu.

Seznam výherců bude vyvěšen v Atelieru Radost a zaslán do škol, za které děti soutěžily. Autory vybraných návrhů budeme kontaktovat a domluvíme s nimi malování na keramiku. Návrhy byly opravdu rozmanité a výběr těch nejlepších nebyl jednoduchý. Hotová keramika i s návrhy bude vystavena v Městské knihovně v Milevsku, aby se všichni mohli potěšit dětskými nápady a šikovností. Po skončení výstavy budou výrobky předány slavnostně dětem i s drobnými cenami.

Dobrou zprávu máme i pro ty, jejichž návrhy nebyly vybrány a přesto by si svůj hrneček rádi namalovali. V Atelieru Radost plánujeme opět letní kurzy keramiky, konat se budou od 12. do 23. července a zde bude na malování prostor.