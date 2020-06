Děti malovaly ohrožené dravce

Na dvě desítky dětí od 4 do 15 let se zapojily do výtvarné a literární soutěže českobudějovické teplárny, jejímž motivem byla sokolí rodinka na komíně záložní výtopny ve Vrátě. Ta se v dubnu rozrostla o čtyři mláďata tohoto kriticky ohroženého dravce. Odměnou za zaslané práce jim je rodinná vstupenka do Zoo Hluboká.

Děti malovaly ohrožené dravce. | Foto: Autor: Františka Háková