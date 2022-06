Účastníci 12. ročníku výtvarné soutěže soutěžili v osmi kategoriích podle věku a typu školy. Od loňského roku má svoji kategorii také věk 16+. Z každé knihovny postoupily do krajského kola tři nejlepší výtvory v dané kategorii. Témat, která mohly děti zpracovat, bylo celkem šest - Jaký les se Ti líbí?, Člověk a les, Voda v lese a okolí, Stromy v barevném kabátku – stromy v barvách, Práce lesníka (co lesník dělá, jak vypadá, co a koho v lese potkává…). Zúčastnit se mohly také kolektivy v kategorii „ručně vyrobená knížka o lese“.

Oceněné výtvarné práce jsou k vidění na výstavě „Lesy a příroda kolem nás“ v přízemí knihovny na Lidické 1 v Českých Budějovicích do 30. 6. 2022.

Petra Mašínová