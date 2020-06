Děti z 11.MŠ v Písku prožily krásné červnové dny s projektovým poznáním. Navštívily ekologickou farmu a proměnily se také na stavitele.

Projekt Šablony II pro MŠ a ZŠ byl vyhlášen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Projekt podpora na Tylovce II nabízí dětem i učitelům a hlavně externistům zajímavé nahlédnutí do různých oblastí, vzdělávání nenásilnou formou a velkým prožitkem.

Začátkem června se děti z 11.MŠ vydaly na rodinnou ekologickou farmu Hůrka. Rodina pana Chroňáka zde chová ovce, koně a další drobné zvířectvo. Zaměření projektového dne bylo hned jasné, obzvlášť když se 11.MŠ nachází v blízkosti farmy. Všechny děti poznávaly zvířata žijící na farmě jejich mláďata a nejen to…. Zjistily, kde žijí, čím se živí a proč je chováme.

Děti s sebou nesly suché pečivo a s velkou láskou a péčí zvířata krmily. Pro některé to byl první velký, přímý kontakt se zvířetem. Pan Chroňák jim ukázal, jak se denně připravuje krmivo pro zvířata, jak se sbírají vejce, hřebelcuje kůň. Věnoval se dětem s velkou péčí a úctou a za to mu patří velké díky. Děti z pana farmáře nezpustily oči a den se vydařil opravdu na výbornou.

Další skvělý den plný objevování okolního světa přišla na školní zahradu předvést lektorka z kreativního vzdělávání „Brick by brick“ Kateřina Lavičková. Dětem přiblížila „Páku“ jako jednoduchý stroj na modelu houpačky. Děti se s chutí proměnily na stavitele, kde ve dvojici prokázaly předškoláckou zkušenost s kostičkami Dupla. Kritickým myšlením prozkoumaly, proč je něco lehčí a něco těžší a jak je cenné mít kamaráda. Děkujeme i centru Brick by brick za nahlédnutí do světa kostiček a společně s tím proškolení pedagogů. Cenná zkušenost, jak přiblížit nejmenším velký svět skrze kostičky Dupla a Lega.