Pestrý festivalový program nabízí od 30. září do 6. října 2022 přes 300 akcí ve více jak stovce měst a obcí v Čechách i na Slovensku.

Například v Českých Budějovicích pozve na prohlídku Pavilonu Z, jedné nejvýraznějších budov českobudějovického výstaviště.

Program v krajském městě nabízí i architektonické procházky a zve do veřejnosti běžně nepřístupných míst českobudějovického biskupství, které nedávno prošlo citlivou rekonstrukcí, či Chrámu sv. Mikuláše. V programu najdeme i prohlídku budovy tiskárny Karmášek od architekta Ivana Kroupy a nově vzniklé galerijní síně, která tvoří kulturní a společenskou nadstavbu tiskárny a z urbanistického hlediska dotváří dříve rozdrobenou uliční frontu začleněním bývalé trafostanice.

V Písku je na programu debata na téma péče o prostředí ve městě a o programu architektury pro komunální politiku.

Ve Strakonicích nabízí mimořádné prohlídky nenáviděného, ale i obdivovaného hotelu Bavor. Dnes, více než třicet let od jeho otevření, je jeho stav neutěšený – je prázdný, chátrá a je určen k prodeji.

Nejen příznivce zlatavého moku potěší procházka po rozlehlém areálu měšťanského pivovaru z roku 1812 ve Volyni. Její průvodci zavedou návštěvníky do prostor jako humno, spilka, hvozd, valečka nebo šalanda.

V Českém Krumlově zve Den architektury na procházku po předměstí Horní Brána, kde se potkávají secesní vily s výstavbou v Heimatstilu a architekturou vzniklou za socialismu.

Netradiční procházku Táborem připravil publicista Jiří Peňás. Její účastníci se mohou těšit na osobité zážitky s historií, na dějiny umění, politiku i romantiku.

Ve Vimperku se vedle přednášek uskuteční procházka vedená historikem Ladislavem Čepičkou z Muzejního spolku vimperského panství po veřejných prostranstvích a o domech na náměstí.

V Týně nad Vltavou proběhne přednáška na téma významu, minulosti i budoucnosti historických mostů, které čeká nákladná rekonstrukce. Program Dne architektury vzniká ve spolupráci s místními spolky, iniciativami či architekty.

Mottem letošního dvanáctého ročníku festivalu je “Nebourej, transformuj!” a z velké části se tak zaměří na příkladná řešení rekonstrukcí a revitalizací. „Napříč republikou jsme svědky mazání naší historie a naším cílem je ukázat, že jednou z cest k udržitelnosti jsou pro nás renovace staveb a odklon od zbytečného bourání. Letos tak v programu nabídneme příkladná řešení, jak vdechnout budovám nový život,“ vysvětluje zakladatelka a ředitelka Dne architektury Marcela Steinbachová.

Dalším cílem letošního ročníku je poukázat na význam zelené infrastruktury a nevyužité možnosti zvyšování kvality života ve městech. Festival také připomene osobnost Josipa Plečnika, od jehož narození uplynulo v letošním roce 150 let, a vzdá poctu letos zesnulé české architektce Aleně Šrámkové.

Festivalový program je zdarma. Více informací na www.denarchitektury.cz.

V programu Dne architektury lze vybírat ze zdarma přístupných exkurzí do běžně nepřístupných budov s názvem Hurá dovnitř!, cyklovyjížděk, přednášek nebo workshopů, které probíhají pod vedením architektů, historiků a dalších odborníků na daná témata.

Bohatou nabídku doplňují přednášky, diskuse nebo divadelní představení věnované architektuře. Den architektury nabízí i program pro děti a první český architektonický filmový festival Film a architektura, jenž letos po jedenácté přinese na plátna kin.

Pořadatelem festivalu je spolek Kruh, který čerpá z více než dvou desítek let zkušeností v oboru a dlouhodobé spolupráce s architekty, spolky a institucemi ve všech regionech. Vznikla tak síť, do níž se v průběhu deseti let zapojilo na 180 měst na území České republiky i na Slovensku. Den architektury se tradičně koná u příležitosti Světového dne architektury, který připadá na první pondělí v říjnu.

Seznam míst konání:

Banská Bystrica, Bardejov, Benešov, Bílovec, Bratislava, Brno, Brumov-Bylnice, Čáslav, Čelákovice, Černošice, Česká Lípa, České Budějovice, Český Krumlov, Dobříš, Dolní Jirčany, Frýdlant, Helfštýn, Hlučín, Hodonín, Hradec Králové, Hrušovany u Brna, Humpolec, Cheb, Jablonec nad Nisou, Jaroměř, Jihlava, Josefův Důl, Kamenický Šenov, Karlovy Vary, Kladno, Kladruby, Klatovy, Kolín, Košice, Krásné, Kroměříž, Kutná Hora, Libčice nad Vltavou, Liberec, Libušín, Lidice, Litoměřice, Litomyšl, Lomnice nad Popelkou, Mariánské Lázně, Mělník, Mikulov, Mnichovo Hradiště, Most, Náchod, Nakléřov, Nitra, Nymburk, Olomouc, Ondřejovice, Opava, Ostrava, Pardubice, Partizánske, Pavlov, Piešťany, Písek, Plzeň, Poděbrady, Praha, Prostějov, Přerov, Rajecké Teplice, Roudnice nad Labem, Rožnov pod Radhoštěm, Řevnice, Říčany, Slaný, Strakonice, Svit, Šaľa, Široký Brod, Šumperk, Tábor, Teplice, Tišnov, Trebišov, Trenčín, Turnov, Týn nad Vltavou, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, Valašské Meziříčí, Vamberk, Varnsdorf, Velké Pavlovice, Vimperk, Volyně, Vratislavice nad Nisou, Vrchlabí, Zlín, Žamberk, Žatec, Žďár nad Sázavou, Železný Brod, Žilina, Žižice.

Za pozvánku na Den architektury děkujeme Silvii Markové