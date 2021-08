Hlavním důvodem, proč Jihočeši darují krevní plazmu, je možnost pomoci lidem, kteří to potřebují. Shodly se na tom tři čtvrtiny dárců v regionu. Finanční příspěvek, který odběrová centra dárcům nabízejí jako kompenzaci za čas a cestovní náklady, je motivací pro 24 procent lidí. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu, který mezi českými dárci plazmy realizovala společnost sanaplasma.

Aspektem, který respondenti také zmínili, je i pravidelná zdravotní prohlídka. Každý dárce má totiž jednou za rok nárok na lékařskou prohlídku přímo v odběrovém centru. „Kontrola probíhá kvůli dodržení nároků na kvalitu odebrané plazmy. Ale zároveň víme, že znalost vlastního zdravotního stavu je pro každého člověka velice důležitá,“ vysvětluje Alice Drábková, hematoložka z odběrového centra sanaplasma s tím, že dárci mohou otázky týkající se jejich zdravotního stavu kdykoliv zkonzultovat, protože v odběrových centrech je neustále přítomný atestovaný lékař.

Odběr plazmy je šetrnější než darování krve, uvědomují si Češi

Samotný odběr probíhá podle dárců rychle a vpich nebolí. „Osmadevadesát procent lidí se shodlo, že návštěva centra jim zabere jen chvíli. Většinou čas na odběrovém lůžku tráví čtením nebo hraním her na mobilu. Mnozí jej využijí i k relaxaci během uspěchaného dne,“ doplňuje Jan Štěpánek, ředitel sítě odběrových center sanaplasma.

Důležitá je pro většinu lidí pochopitelně i skutečnost, že odběr krevní plazmy je velice šetrný a neohrožuje zdraví dárce. Shodlo se na tom zhruba 85 procent dotazovaných. „I proto je možné krevní plazmu darovat jednou za 14 dní. Zatímco při darování krve se musí s dalším odběrem čekat několik měsíců,“ vysvětluje lékařka.

Dárci inspirují své okolí

Většina lidí možnosti darovat plazmu častěji využívá. Celkem 88 procent dárců přichází do centra jednou či dvakrát měsíčně, ukázal průzkum. A se stejnou pravidelností plánují odběry i do budoucna. „Jen zhruba každý padesátý respondent uvedl, že další odběr už neplánuje,“ uvádí Jan Štěpánek.

Všeobecnou spokojenost dobrovolných dárců dokazuje i skutečnost, že většina z nich, celkem 96 procent, o možnosti věnovat plazmu nahlas mluví a doporučuje to svým blízkým. A poměrně úspěšně. „Polovina našich dárců uvádí, že jejich zkušenost byla inspirací, na jejímž základě se někdo z jejich blízkých stal pravidelným dárcem,“ přibližuje Jan Štěpánek.

Podmínky, které musí dárce splňovat, jsou velice snadné. Pro mnohé až překvapivě. „Protože odběr plazmy je méně náročný, než odběr krve, jsou i kritéria pro dárce poměrně široká. Z naší zkušenosti

vyplývá, že naprostá většina zájemců o darování zákonem stanovené podmínky splní,“ dodává Jan Štěpánek. Stejně snadno pak většina lidí zvládne samotný odběr. „Dárci, kteří k nám chodí, nejsou žádní supermani. Ale obyčejní lidé, kteří mají bolavá kolena, pylové alergie nebo třeba nadváhu, stejně jako všichni ostatní. Pro nemocné, jež jsou na plazmě závislí, jsou ale právě oni těmi největšími hrdiny,“ dodává.

Co je krevní plazma?

Lidská krev se skládá z krevní plazmy a z krevních tělísek. Krevní plazma představuje více než polovinu objemu krve. Obsahuje nejrůznější životně důležité látky jako ionty, cukry, tuky, protilátky, enzymy, hormony a další. Pro současnou medicínu je lidská plazma získávaná od dárců nenahraditelná. Používá se buď v celku jako čerstvě zmražená plazma nebo se zpracovává a získávají se z ní důležité léky, jako jsou protilátky, srážlivé faktory a další.

Co se děje při odběru?

Odběr krevní plazmy probíhá na speciálním přístroji zvaném separátor. Poté, co sestra napíchne kanylu, se z těla dárce odebere krev. Separátor z ní pak oddělí krevní plazmu, jejíž množství záleží na váze dárce. Ostatní složky pak vrátí zpět do žíly – tou samou kanylou, takže je to maximálně rychlé a pohodlné. Vysoký bezpečnostní a hygienický standard je při odběru v centrech sanaplasma samozřejmostí.

Co musí splňovat dárce?

● Věk 18 až 65 let, prvodárci do 60 let

● Váha 50 – 150 kg

● Ochota podstoupit vstupní lékařskou prohlídku

● cca 60 minut času (jednorázově nebo jednou za 14 dní)

● Předložení občanského průkazu

Plazmu nemůže člověk darovat, pokud:

● se necítí zdravý,

● podstoupil v posledních šesti měsících tetování nebo piercing,

● má nebo měl závažnou nemoc.

Marta Vokurková