Malí i velcí cyklisté se v pátek 18. září sešli na Fügnerově náměstí, aby se společně vydali na jízdu ulicemi Písku. Akce se konala v rámci Evropského týdne mobility.

Cyklisté mají své místo v městské dopravě! | Foto: Jaroslav Pospíšil

Osmdesátka cyklistů vyrazila přesně v 17 hodin na propagační jízdou cyklistů ulicemi Písku. Upozornila tak na skutečnost, že i cyklisté mají své místo v městské dopravě!

Před samotnou jízdou si mohli zájemci vyzkoušet elektrokola, elektrokoloběžky, kola a koloběžky. Centrem pozornosti byl cestovatel a spisovatel František Šesták, který s bývalým tajemníkem města Jiřím Hořánkem vzpomněl společnou účast na humanitní akci s Josefem Zimovčákem Na kole napříč republikou.

Po propagační jízdě návratu byla vylosována startovní čísla. Kdo měl štěstí, a to byli skoro všichni, odnášel si některou z cen od sponzorů.

Zda se bude akce pořádat bylo do července nejisté. Tradičního koordinátora Petra Jelínka bylo třeba nahradit. Organizaci převzal na svá bedra 1.ETALON, který také zažádal o záštitu starostku města.

Smysluplné tradice je třeba dodržovat. Vždyť už od roku 2002 je pořádán Evropský týden mobility, letos ve spojení s heslem Tvůj styl, tvoje volba. Je to překlad oficiálního sloganu akce "Choose your move!" Význam této výzvy může být volně přeložen také jako "My jsme si vybrali, jdeme touto cestou, a co Vy".