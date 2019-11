V sobotu 23. listopadu se uskutečnil 14. ročník tanečního poháru Let´s Dance. Tuto soutěž pořádalo Taneční centrum Z.I.P. Písek. Soutěž se konala v Divadle Fráni Šrámka.

Let's Dance v Písku. | Foto: Archiv TC Z.I.P.

Tanečníky i diváky přišla na úvod osobně přivítat starostka města Písku Eva Vanžurová a ředitel Centra kultury Josef Kašpar. Nejprve došlo na důležité formality – přivítání klubových vedoucích i členů poroty a předání odměn pro děti. Moderátorka a organizátorka soutěže, ředitelka TC Z.I.P. Klára Humpálová, představila speciální poháry, které se udělují na konci soutěže a o kterých rozhoduje porota. Ta zhodnotila na sto choreografií. Věk dětí byl zastoupen od těch nejmladších minidětí (to jsou děti do osmi let), přes školáky, středoškoláky po dospěláckou kategorii.