V sobotu 1. února se konal v Mišovicích masopustní průvod, Sraz účastníků byl tradičně v Mišovicích na návsi.

Masopustní průvod v Mišovicích. | Foto: Jaroslava Vejvodová

Průvod pak vyrazil po Mišovicích a pokračoval do Minic, Slavkovic a Pohoří, kde bylo zakončení v hospůdce u Koblížka. Počasí nám přálo, ale přesto nás šlo méně než loni. Nám to ale ani nevadilo, užili jsme si to i tak.