Jak se vydařila, si můžete přečíst v reportážní koláži žáků 5. třídy:

Na snídani mohli jít i rodiče a prarodiče. Kdo chtěl, tak si dal něco k jídlu.

Všechny dorty měli na starosti rodiče 4. a 6. třídy. Jídlo bylo moc dobré. Nejlepší byly buchty s mákem.

Vzal jsem si buchtu a preclík … a druhý preclík.

Bylo to super, hodně lidí, hodně jídla, taky jsme se mohli seznámit se super lidmi. Bylo tam, na co si vzpomenete: buchta, palačinky, donuty atd.

Snídal jsem opravdu lahodnou buchtu, která byla pro opravdové labužníky. Gastronomický zázrak!

Podílel jsem se na programu – četl jsem z knížky Mikulášovy patálie.

Poznala jsem nějaké rodiče prvňáčků. Doufám, že snídaně bude někdy zase.

Popovídala jsem si skoro se všemi druhačkami a s jejich učitelkou, protože to ráno se vidí celá škola a ta snídaně je právě kvůli tomu.

Na závěr se ozvalo „cink, cink“. Byl to zvonek paní učitelky Klímové a její hlas: „Můžeme se přesunout do tělocvičny!“ Tam četly děti od 1. do 7. třídy texty z knížek. Posluchači se snažili názvy knih uhodnout.

Díky přispění rodičů budeme moci do školní knihovny zakoupit několik nových knih. Věříme, že se z našich žáků stanou nadšení čtenáři.

Miriam Sulková, Základní škola Cesta Písek