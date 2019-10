Po příjezdu německých studentů z Gymnázia Georgiana jsme je konečně mohli seznámit s našimi rodinnými příslušníky, kteří o nich doposud pouze slyšeli. Zároveň jsme je ubytovali ve svých domovech.

Následující dny učitelé pro Němce připravovali dopolední program (zejména výlety po Čechách), zatímco my jsme se účastnili klasické výuky. Odpolední program byl naopak plně v naší režii.

V pondělí jsme naše německé kamarády vzali s sebou do školy, kde byli provedeni po budově gymnázia a následně se formou soutěže seznámili s centrem města Písek, jeho pamětihodnostmi a částečně i historií.

V úterý zavítali do našeho hlavního města, stověžaté Prahy, kde byli uchváceni zdařilou kombinací historického centra a moderní rychle se rozvíjející metropole. Zároveň zde nakoupili mnoho vzpomínkových suvenýrů na Českou republiku.

Středa pro Němce znamenala výlet na Šumavu, pro ně nezvyklý kontrast s rovinatým okolím Vredenu. Přichystána zde pro ně byla sedmikilometrová túra skrz zdejší lesy a program zakončili prohlídkou rezervace vlků v Srní.

Ve čtvrtek pak navštívili jihočeskou perlu – Český Krumlov. Zúčastnili se prohlídky zdejšího zámku a prošli si i náměstí a přilehlé okolí. Český Krumlov jim připadal ještě o něco malebnější než Písek.

Celý týden jsme rovněž připravovali jak společné – skupinové, tak individuální odpolední programy. Například jsme společně grilovali, navštívili Laser Arenu, hráli bowling, frisbee, ale i šachy, prošli jsme si téměř celý Písek, seznámili jsme je i s místní gastronomií (pizzerie San Marco, Kozlovna) a pobyt zakončili piknikem všech zúčastněných na vrchu Bejčák, odkud bylo možné pozorovat impozantní západ slunce.

Další den, v pátek 13. 9., následovalo již jen dlouhé a těžké loučení a pak samotný odjezd. Všichni jsme byli velice unavení, ale taktéž spokojení, protože jsme si celý týden velmi užili.

A co nám výměna do Vredenu dala? Především mnoho zkušeností, týden jsme dokázali žít v cizí rodině v cizí zemi, pak jsme se naopak dostali do role hostitelů. Dokázali jsme komunikovat cizím jazykem, většina z nás sice anglicky, ale o němčinu jsme se alespoň pokoušeli a určitě jsme se trošičku zlepšili, získali jsme jistotu mluvit.

Zároveň velká část z nás zde navázala kontakty a získala v naší výměnné partě nové přátele. Všem, kdo budou mít možnost se této výměny v budoucnu zúčastnit, ji neváháme maximálně doporučit.

Za všechny účastníky

Martin Větrovský, 5.O a Radim Sobotka