Diacel Písek, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, uspořádal další sportovně poznávací akci, a sice loučení s létem ve Slavkovském lese. V Lokti nad Ohří se na prodloužený víkend sešli účastníci z Prahy, Písku, Chvaletic a Velké Turné.

Diacel se loučil s létem. | Foto: Archiv Diacelu

Západní Čechy nabízejí krásná místa k návštěvě. Každý si vybral to, co ho zajímá – Karlovy Vary s jejich lázeňskou částí, krásný Ostrov nad Ohří, zámek Bečov nad Teplou s relikviářem sv. Maura, Špalíček v Chebu, Food festival v Mariánských Lázních, hrad Loket nad Ohří. Kromě poznávání nových míst došlo i na sportování, tentokrát to byl 26 km výlet na koloběžkách podél řeky Ohře ke Svatošským skalám a pak až do kopců na zříceninu kostela sv. Linharta a obory zvěře. Pěší turistika byla též podél Ohře, 13 km výlet do Královského Poříčí na statek Bernard, za kterým začíná „měsíční“ krajinu západočeských dolů. Jeden z účastníků vyjel na kole na cesty kolem Karlových Varů, aby si zavzpomínal na dětství a mládí. Večery byly společné, kromě společenské hry Aktivity došlo i na vyměňování zkušeností o cukrovce. Předpověď počasí nebyla na víkend dobrá, ale naštěstí se nepotvrdila a bylo krásné babí léto.