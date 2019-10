Cestování po Solné komoře aneb Benešovka v Rakousku.

Ve čtvrtek brzy ráno jsme vyrazili (53 žáků a tři učitelky) do hornorakouského městečka St. Wolfgang, které leží u Wolfgangsee v oblasti Solné komory, tzv. Salzkammergut. První naše zastávka byla na hoře Schafberg, na niž jsme se dostali historickým vláčkem - parní mašinkou. Nahoře se nám naskytly nádherné výhledy na jezero a okolní horské vrcholy.

Poté jsme se přesunuli do lázeňského městečka Bad Ischl, kde jsme obdivovali známou Císařskou vilu (Kaiservilla), letní sídlo Františka Josefa I. a jeho manželky Alžběty Bavorské zvané Sissi. Po prohlídce jsme se prošli městečkem, nahlédli do kostela a někteří se občerstvili lahodným zákuskem v proslulé cukrárně Zauner, kterou s oblibou navštěvoval císařský pár.

V pátek ráno po vydatné snídani jsme se vydali na cestu do malého, ale známého městečka Hallstatt. Tato obec leží bezprostředně u Halštatského jezera a společně s pohořím Dachstein a Solnou komorou patří ke Světovému dědictví UNESCO.

Zde pro nás byla nejzajímavější návštěva Salzwelten, nejstaršího solného dolu na světě. Těžba soli zde má více než 7000 let starou tradici. Přímo k dolu jsme se dostali lanovou dráhou a výšlapem po schodech. Zde jsme odložili batohy a oblékli se do barevných pracovních oděvů. Prohlídka byla velice zajímavá a probíhala v anglickém jazyce, který jsme si sami vybrali. Potěšilo nás, že většině řečeného jsme velice dobře rozuměli. Během túry jsme prozkoumali tisíce let staré stopy solné hory, seznámili jsme se s příběhem “muže v soli”, nalezeného v 18. století hluboko uvnitř solných dolů. Po dvou dlouhých dřevěných skluzavkách jsme se dostali až do hlubin k mystickému solnému jezírku. Cestou nám byla změřena rychlost jízdy a byli jsme na památku vyfoceni. Zpátky na denní světlo nás bezpečně a pohodlně vyvezl důlní vláček.

Naše kroky pak vedly na trojúhelníkovou vyhlídku Skywalk, odkud jsme se kochali úžasným výhledem na Hallstatt, jezero a okolní hory. Pak jsme sjeli lanovkou zpět dolů do městečka a autobus nás dopravil ke Gosauskému jezeru, ležícímu na úpatí pohoří Dachstein. Toto malé horské jezero je chráněné a vyznačuje se velmi chladnou a průzračnou vodou. Tady jsme si vychutnávali nádherné pohledy na okolní přírodu a především na ledovec, ráj lyžařů. Naší poslední zastávkou byl vodní zámek Ort na ostrově v Traunsee, jenž se nachází ve městě Gmunden, známém především svou keramikou.

Plni nádherných dojmů a bohatých zážitků jsme se v podvečer vydali na cestu domů.

Veronika Pauknerová