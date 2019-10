MUDr. Bohumil Ždichynec, CSc., lékař, vědecký pracovník a spisovatel, žijící střídavě v Praze a v Písku, vydal další knihu próz. Ilustrovaná publikace v pevné vazbě vyšla v pražském nakladatelství Aesculapus pod názvem Zvláštní způsoby štěstí.

Zvláštní způsoby štěstí. | Foto: Archiv autora

Literární kritik doc. PhDr. Vladimír Novotný, Ph.D. v jejím hodnocení uvádí: „Bohumil Ždichynec demonstruje převelice nevšední spektrum žánrových postupů, které s důrazem na jejich poselství posléze uvážlivě jako by rozviřuje do učiněné mozaiky bytostného tázání po smyslu světa a po poslání světa smyslu. Díkybohu či naštěstí nenalézáme v prózách ze Zvláštních způsobů štěstí žádná, v kdekterém současném výtvoru bující, neodpustitelně omílaná dějová nebo rádobypsychologická banální pseudostigmata./…/ Ten nejzvědavější i nejzvídavější zájemce o krásnou literaturu se bude především chtít unášet vlastním vyprávěním a souběžně s jeho prociťováním se poté pospolu s autorem nebo v dialogu s ním hroužit až pohroužit do odvěkých traumat a dilemat lidské existence a společenského jsoucna.“