Loni byla plánována akce Covide, nezlob mě, která se musela konat v omezené míře právě kvůli epidemiologické situaci. Napříč republikou bylo ale rozdáno kolem tří tisíc certifikátů lidem, kteří se zúčastnili. Na letošní ponor přijeli komisaři z pelhřimovské agentury Dobrý den spravující registraci rekordů do České knihy rekordů a muzeum rekordů a kuriozit. Zástupci agentury mezi 13. a 14. hodinou evidovali otužilce na deseti místech. Přijeli do Nové Pece, Horní Plané, Černé v Pošumaví, Dolní Vltavice, Přední Výtoně, Frymburku, Lipna nad Vltavou, Loučovic, Vyššího Brodu a Rožmberku nad Vltavou. Zájemci mohli využít zdarma přepravu společností České Dráhy a GW Train z Českých Budějovic, Českého Krumlova, Strakonic, Vimperka a Volar na Lipensko a zpět.

U lipenské přehradní nádrže se v sobotu najednou otužovalo 114 lidí. Jedná se o číslo, které bude díky agentuře Dobrý den zaevidováno do České knihy rekordů. Pavel Pechoušek z Turistického spolku Lipenska za organizátory k rekordu říká: "Na Lipensku jsme si po dlouhé době užili normální den a odtrhli se od všech starostí dnešního světa. Přemýšleli jsme, zda akci nezrušit, lidé dnes řeší fatální problémy, ale pak jsme si řekli proč a nechali vše běžet. Důležité také bylo, že akce spojila celý region od Stožce po Rožmberk, protože se na jeho organizaci podíleli dobrovolníci ze všech obcí, kde se stará o propagaci Turistický spolek Lipenska. Stanovený rekord je spíše výzvou do dalších let všem dalším otužilcům."

„Otužilci předvedli skvělé sportovní výkony. Na Lipensku bylo a stále je ideální zimní počasí. Led sílí každý den o dva centimetry a možná si letos ještě zabruslíme. Otužování je důležité právě v této době, kdy jsme obklopeni starostmi, protože ve studené vodě pustíme na chvilku všechny starosti z hlavy,“ uvedl Milan Bukáček, náčelník lipenských vodních záchranářů, který byl komisařem v Dolní Vltavici.

Nejvíce otužilců se ponořilo do vln chladného Lipna na pláži Windy Point v Černé v Pošumaví. „Užili jsme si nádherné počasí, protože v onu rekordní hodinu dokonce silně sněžilo. Atmosféra byla skvělá. K nám přišlo i mnoho diváků na horký punč nebo grog. Příchozí si také užili zábavné představení pro děti i dospělé,“ uvedl David Neumann, provozovatel zdejší pláže, která patří k nejnavštěvovanějším u Lipna. „Když opomenu prospěšnost otužování, sobotu jsme si moc užili, udělala radost všem zúčastněným, a to bylo podstatné,“ uvedla Veronika Březinová, která byla komisařkou v Rožmberku.

Akce se zúčastnila také Vlasta Slípková z Loučovic, která se ponořila do ledové vody ve Vyšším Brodě. "Byla zima, asi nula stupňů. Já si koupila kruh, protože tu nejsou schůdky a do vody jsem skákala," vypráví.