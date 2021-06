Dobrovolní hasiči vyjeli jen k odběrovému centru 333krát. Tolik výjezdů měli jindy tak za tři roky.

Hasiči mají práce stále dost. | Foto: Archiv JSDH města Písek

Od loňského jara, zaměstnává jednotku sboru dobrovolných hasičů města Písek pandemie Covidu prakticky nepřetržitě. Na jaře roku 2020 se podílela každodenně na preventivní dezinfekci městského mobiliáře (hřiště, zastávky MHD, kontejneřiště). To vše na pokyn Krizového štábu města, které je zřizovatelem jednotky. Od jara do současnosti, se také, společně s Hasičským záchranným sborem, podílíme na distribuci dezinfekčních prostředků.

V říjnu loňského roku pak jednotka, na pokyn Krizového štábu Jihočeského kraje, provedla výstavbu zázemí pro odběrové centrum Nemocnice Písek. Jednotka má na starost jeho zprovoznění, údržbu, dezinfekci a následně uzavření, a to každý odběrový den.

Právě na odběrové centrum vyjela jednotka začátkem května již víc než 333 krát. Bylo tak překonáno pověstné číslo z hasičské říkanky o stříbrných stříkačkách. 333 výjezdů v minulosti jednotka nasbírala zhruba za tři průměrné roky zásahové činnosti. Pro městskou jednotku je to tak její největší nasazení od vzniku v roce 1996.