Ve Velké třídě 18 nejstarších předškoláků úspěšně zvládlo zápis do základní školy (15 nastoupí do Záhoří, 2 do Písku a jeden má odklad školní docházky).

Fotografie zachycuje loučení předškoláků ve čtvrtek 27. června před Obecním úřadem Záhoří. Všichni si loučení se školkou - začínající na školkové zahradě s rodiči, na OÚ s panem starostou, hledání pokladu s p. učitelkami i přespání ve školce moc užili. Přejeme školákům hodně úsměvů do školních let.

Pavlína Voráčková, zástupce pro mateřskou školu, a kolektiv pedagogů z MŠ Záhoří