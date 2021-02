První únorový týden mají děti v píseckém okrese jarní prázdniny. Dům kultury Milevsko pro ně vždy připravoval prázdninovou tvořivou dílničku spojenou s promítáním v kině. Protože se ale již delší dobu akce konat nemohou, vymysleli jsme pro menší i větší děti náhradu, a tou je Prázdninové luštění.

Místo dílniček a filmu si letos děti užijí luštění. | Foto: Archiv Domu kultury Milevsko

O co se jedná? Po celém Milevsku jsou rozmístěny na veřejně přístupných místech kartičky s písmenky. Pokud je všechny obejdete a doplníte je do tabulky, vyjde vám tajenka, kterou nám můžete poslat do 15. února na e-mail soutez@milevskem.cz. Vyluštěnou tajenku také můžete odevzdat vhozením do poštovní schránky infocentra či domu kultury (schránka je u vchodu do loutkového sálu).