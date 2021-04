Navzdory pandemickým opatřením vzniklo v letošním školním roce 194 studentských firem. Příležitost dostali středoškoláci ve vzdělávacím programu JA Studentská Firma, který nyní vrcholí soutěží JA STUDENTSKÁ FIRMA ROKU 2021. Devět nejlepších týmů se utká v online národním finále 5. května. Patří mezi ně i firma na výrobu a prodej textilních tašek a roušek studentů z Obchodní akademie v Písku.

Písečtí studenti se pustili do výroby originálních tašek a roušek. | Foto: Archiv projektu

Z celkového počtu 194 nově vzniklých firem se do 26. ročníku soutěžního veletrhu JA STUDENTSKÁ FIRMA ROKU 2021 přihlásilo 45 týmů. Jejich úspěchy hodnotila 70členná porota v devíti různých kategoriích. „Reálné podnikání v desetiměsíčním vzdělávacím programu JA Studentská Firma si i v letošním školním roce vyzkoušelo přes čtyři tisíce studentů. Vinou covidu jsme očekávali menší účast, ale poptávka škol nepolevila ani během pandemie – to je skvělé znamení! Zvlášť nyní se ukazuje, jak důležité je mít nové užitečné nápady a dokázat je realizovat. To je podnikavost, kterou se žáci v programu učí a kterou později využijí ve všech oblastech života,“ uvedl Martin Smrž, ředitel nevládní organizace JA Czech, která vzdělávací program JA Studentská Firma a soutěžní přehlídku JA STUDENTSKÁ FIRMA ROKU 2021 organizuje.

Zájem o výuku podnikavosti na středních školách se rychle šíří, do doby před pandemií rostl meziročně o deset procent. V předešlém ročníku programu vzniklo 218 studentských firem, z nichž se závěrečné soutěže zúčastnilo 49 týmů. Díky nabytým zkušenostem rozjede do pěti let své podnikání více než 28 procent zúčastněných studentů. „Mladí lidé jsou v programu kreativní a mají inovativní nápady, po jeho skončení umí vytvořit profesionální loga, weby, e-shopy, prezentace, videa, výroční zprávy a mediální výstupy. Zvlášť v letošním ročníku účastníci prokázali velkou schopnost přizpůsobení se nové situaci a přesunu do elektronického prostředí. Naopak těžší pro ně při vedení vlastního podnikání byla vzájemná komunikace, rozdělování a plnění úkolů a samozřejmě nedostatek odborných znalostí, v tom jim ale vždy byli k ruce mentoři z praxe,“ vyjmenoval Martin Smrž.

Trendem studentských firem v posledních letech je důraz na udržitelnost. Středoškoláky napříč republikou spojuje v byznysu jeden cíl – přispět ke zlepšení nějakého problému ve společnosti. „Přesto, že je situace na školách letos velmi nepříznivá, mnohé týmy ji využily ve svůj prospěch, když se snažily nabídnout vhodná řešení k aktuálním problémům. Namísto tradičních kanálů o to víc zapojily do rozvoje podnikání moderní nástroje prodeje, například na sociálních sítích. Také jsme zaznamenali narůstající zájem studentů o řešení otázek ochrany životního prostředí a ze sociální a kulturní oblasti. Do soutěžní kategorie zaměřené na sociální podnikání se přihlásilo 13 týmů a do kategorie e-shop 23 týmů. Není výjimkou, že studentské firmy své výnosy darují na nejrůznější lokální CSR aktivity, charitu a nadační sbírky,“ popsal Martin Smrž.

Kvůli vládním opatřením studenti loni i letos přišli o tradiční přehlídku svých stánků na veletržní akci JA EXPO. Místo toho si vyzkoušeli mnohé formy online prezentací a učili se zaujmout porotu i širokou veřejnost bez fyzického kontaktu. „Komunikaci v týmu označovali už dřív studenti za jednu z největších překážek, kterým museli čelit. Kvůli uzavření škol a dlouhodobé převážně elektronické spolupráci to bylo letos ještě složitější. Poznali, že on-line prostředí příliš týmovému duchu a kreativitě nepřeje. Také se jejich studentské firmy v posledním roce nemohly věnovat obvyklému prodeji na školních akcích, na dnech otevřených dveří a podobně, což mnohé donutilo přesunout své prodeje do online prostředí.

Desítky firem díky tomu provozují profesionální e-shopy a získávají daleko širší portfolio zákazníků než jen z okolí školy,“ poukázal Martin Smrž.