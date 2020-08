Přihlášené civilisty čeká opravdové dobrodružství. Na 25 hodin se stanou vojáky a zakusí tak, co obnáší vojenský výcvik. Pod dohledem armádních instruktorů budou nacvičovat věci, které jsou denním chlebem vojáků z povolání.

Na vlastní kůži si vyzkouší nejen taktiku a bojové drily, ale i hmaty, chvaty a údery, které používají vojáci při zneškodnění protivníka. Budou se učit manipulovat s útočnou puškou BREN. Dozví se, jak vojáci poskytují první pomoc v boji. Čeká je i noční výsadek v terénu, který prověří jejich orientační schopnosti.

Podobnou akci v armádě organizuje jen protiletadlový pluk ve Strakonicích, jehož hlavním úkolem je chránit vzdušný prostor České republiky. Účastníci si tak budou moct vyzkoušet, jaké zbraňové systémy by vojáci použili pro sestřelení nepřátelského letadla.

Lidé se na tuto akci sjíždějí z celé republiky. Až z Chomutova dorazil na loňský třetí ročník Marek Hošta. „Doufal jsem, že těch dvě stě kilometrů, co jsem absolvoval do Strakonic, bude stát za to. Chtěl jsem si vyzkoušet, jak probíhá vojenský výcvik, a dozvědět se bližší informace o pozicích, které armáda nabízí. Celá akce mě jen utvrdila v tom, že se chci stát profesionálním vojákem,“ prozradil důvod své účasti Marek Hošta.

Strakoničtí vojáci připravují tuto akci již počtvrté. Poprvé proběhla v srpnu v roce 2018. V roce 2019 zavítali zájemci do strakonických kasáren dokonce dvakrát – v březnu a srpnu. Celkem touto akcí prošlo již 98 zájemců, a z toho 16 bylo žen. Zúčastnit se mohou pouze lidé, kteří se na akci předem přihlásili.

Jana Samcová