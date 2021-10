Obecní úřad Čimelice nám umožnil návštěvu depozita soch. Díky poutavému vyprávění Václava Vlčka se děti na chvíli přenesly do dob králů a princezen. Děkujeme za tuto příležitost.

Děti čekala výprava do historie. | Foto: Archiv MŠ Čimelice

