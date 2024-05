V sobotu 25. května se v letošním roce uskutečnil další závod seriálu vytrvalostních běhu RUN TOUR ČEZ. Po Českých Budějovicích a Kopřivnici se ČEZ RUN TOUR přesunula do Ústí nad Labem.

Chyšečtí vytrvalci běželi ČEZ RUN TOUR v Ústí nad Labem. | Foto: Josef Fuka

Běželo se na trasách dlouhých 3, 5 a 10 km přímo z centra Ústí nad Labem kolem řeky Labe, až pod hrad Střekov. Na sever Čech se také vydali ke svému startu vytrvalci z chyšeckého atletického oddílu Ondřej Novotný a Ondřej Kohout. Na start Malé PUMA RUN TOUR v běhu na 5000 m se přihlásil Ondřej Kohout a na 3000 m pak Ondřej Novotný.

Ve městě nad Labem se na start svého běhu nejprve postavil se startovním číslem 3204 Ondřej Novotný, který běžel 3 km a proběhl cílem na celkovém devátém místě a ve své věkové kategorii skončil na výborném pátém místě v čase 10:54 min. V tomto závodě běželo celkem 332 startujících. Pořadí na stupních vítězů v kategorii Ondry bylo toto: 1. Lukáš Bennour 9:32 min., 2. Erik Machů, Kerteam 9:36 min., 3. Václav Hladík, AC Česká Lípa 9:54 min.

A takto Ondra hodnotil svůj závod v Ústí n. L.: "Před závodem jsem se cítil dobře a věřil jsem si na nějaký dobrý čas. Závod jsem si rozběhl dobře, první kilometr byl za 3:33 min., což bylo dobré. Kdybych takto běžel celou dobu, tak by to bylo super, ale druhý kilometr byl pouze za 3:37 min. a třetí kilometr to samé. Výsledek tedy byl pro mě špatný, ale jinak jsem si závod užil a atmosféra byla opět parádní."

Po závodě na 3000 m byl odstartován závod na 5000 m a v něm se po dlouhém svalovém zranění objevil na startu se startovním číslem 5547 nejlepší chyšecký běžec Ondřej Kohout. Od samotného závodu si nic nesliboval a chtěl si vyzkoušet, co vydrží jeho zraněné lýtko. Závod tedy rozběhl pomaleji a na trati vytvořil dvojici s Václavem Hladíkem, se kterým se pohybovali na 3. - 4. místě a na 2,5 km měli stejný mezičas 8:26 min. Před nimi běžela rychlejší dvojice Erik Machů - Petr Zuda, která si to v závěru rozdala o prvenství.

Na prvním místě doběhl do cíle Erik Machů, Kerteam v čase 16:15 min. a druhý byl v cíli Petr Zuda v čase 16:21 min. Chyšecký Kohout pak v závěru vybojoval skvělé třetí místo v čase 17:02 min. a Václav Hladík z AC Česká Lípa skončil na čtvrtém místě deset sekund za Kohoutem.

Svůj závod pak Kohout zhodnotil následovně: "Po třítýdenním trápení s lýtkem jsem se rozhodl zaběhnout závod. Očekávání nebylo žádné, protože jsem běhal jen necelý týden a neodběhal jsem žádný trénink. Závod jsem tedy rozběhl opatrně, abych věděl, co bude lýtko dělat a jestli zvládnu tempo. Po tom, co se startovní pole rozdělilo, běžel se mnou už jen Václav Hladík. Prohodili jsme spolu pár slov a střídali se v tempu. Fanoušci kolem trati nás povzbuzovali a cca 500 m před cílem jsem se utrhl v tempu, které Václav nebyl schopný akceptovat a vybojoval si třetí místo."

Josef Fuka