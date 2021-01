V Jistebnici se měl ve čtvrtek 31. prosince 2020 uskutečnit již tradiční 38. ročník Silvestrovského běhu. Kvůli koronoviru ale zcela tradiční nebyl.

Chyšečtí junioři startovali v Silvestrovském běhu v Jistebnici. | Foto: Josef Fuka

Pořadatelé ze Spolku pro sport všeho druhu Jistebnice na svých stránkách a ve vydaných propozicích uvedli nutnou změnu: "Bohužel musíme k naší velké lítosti oznámit, že za současné Covid situace není možné uspořádat běžecký závod a závod koloběžky tak, jak bylo v minulých letech obvyklé a jak jsme byli zvyklí. Za stávajících podmínek a omezení je možné uspořádat závod pouze individuálně a výsledky budou nakonec pro všechny účastníky vyhodnoceny a zveřejněny na stránkách SPSVD."

A takto popsal pořadatel Způsob průběhu závodu:Závod bylo nutné absolvovat v době mezi 24.12. a 31.12.2020 do půlnoci. Každý sportovec, který se rozhodl zúčastnit letošního Silvestrovského běhu, individuálně absolvoval zvolený okruh a sám si zaznamenal výsledný čas. Po dokončení závodu závodníci zaslali přes uvedený formulář naměřené výsledky organizačnímu týmu SPSVD, který výsledky porovnal a vyhodnotil.

Kategorie zůstaly stejné jako každý rok. Na náměstí v Jistebnici byly start a cíl na obvyklých místech. Start trasy na 6 km byl před prodejnou u Anežky. Start trasy na 14,2 km byl na rohu Hostince a penzionu U Rezků. Cíl pro obě trasy byl opět před prodejnou u Anežky.

Tohoto netradičního způsobu závodu se také zúčastnili chyšečtí junioři Ondřej Kohout, šestý z MČR v silničním běhu na 10 km juniorů na trati Běchovice-Praha, a Jan Havlíček. Zkušenější Kohout startoval i v loňském ročníku a v něm si doběhl pro celkové druhé místo mezi juniory, když v cíli měl čas 22:30,43 min., ve své věkové kategorii muži A však byl hodnocen na prvním místě a vystoupil na nejvyšší stupínek.

V letošním netradičním ročníku museli chyšečti běžci "zápolit" sami se sebou. Oba si zvolili trať dlouhou 6 km v kategorii juniorů. Pro oba chyšecké závodníky to také byl poslední závod v jejich věkové kategorii, od 1. ledna 2021 již budou startovat v kategorii mužů do 22 let. Po důkladné rozcvičce a za krásného slunečného počasí s mírným mrazíkem ve stínu oba běžce odstartoval trenér Josef Fuka a David Havlíček zmáčkl stopky, aby jim pak změřil v cíli dosažený čas. V cíli měl Ondřej Kohout čas 22:58 min. a vyhrál kategorii mužů na 6 km a Jan Havlíček zaběhl druhý nejlepší čas 27:44 min. Ale v cíli jen smutně konstatoval, že na trati zabloudil. No, i to se stává.

Každý závodník běžel svým tempem za plného silničního provozu. A takto zhodnotil svůj závod Ondřej: "V začátku jsem zvolil rychlejší tempo, ale po kilometru mi bylo jasné, že sám bych ho neudržel. Trať byla členitá, ale kopce nebyly zas tak hrozné. I když jsem neběžel v nějakém závratném tempu, byl jsem v cíli docela unavený. Těším se, že za rok si v Jistebnici zaběhnu s nějakými soupeři."

Své postřehy přidal i Jan Havlíček: "Silvestrovské závody v Jistebnici na 6 km byly dobré, ale lepší by bylo, kdyby nebyla Corona a mohli všichni vystartovat ze stejnéhostartovního místa tak jako každý rok, tak doufejme že příští rok už to bude dobrý. Co se týče mého samotného závodu, bylo to dobré, trať byla dobrá až na to, že jsem ji neznal tak důkladně a tak se mi povedlo zabloudit, ale naštěstí jsem se vrátil zpět na svou trať a pokračoval dál, trať nebyla špatná, běželo se dobře. I když mě na konci závodu začal bolet kotník tak jsem dokončil závod bez jiných komplikací s časem 27:44 min. S výkonem jsem spokojen, ale byl bych radši za lepší čas. Ale tak snad příště.