V sobotu 1. dubna se v hlavním městě Slovenské republiky uskutečnil 18. ročník "Mezinárodního ČSOB Marathon Bratislava 2023". V rámci této akce se také běžel silniční závod na 10 km pod názvem "Desítka s Birellem".

Chyšecký vytrvalec je na fotografiích ve žlutém chyšeckém dresu se startovním číslem 6439. | Foto: Josef Fuka

Start tohoto závodu byl v 16 h v Pribinové ul. na promedáně před SND. Běželo se po Pribinové ul. ve směru k Ministerstvu vnitra Slovenské republiky podél Eurovea a "Kolkovni", pak se podbíhal Starý most a dále běžci pokračovali přes parkoviště osobního přístavu a po promedáně/chodníku Fajnorova nábřeží, Rázusova nábřeží a Dvořákova nábřeží až na lávku Mostu Lanfranconi. Po přeběhnutí mostu pokračovali vytrvalci petržalskou stranou hráze po cyklochodníku na Vídeňské cestě a pak za Mostem SNP odbočili doleva na promenádu při Dunaji a vraceli se přes Tyršovo nábřeží až na křižovatku Klokočova, Kočánkova a zde vyběhli na Starý most. Následně běžci seběhli na Pribinovu ul. a přiběhli do cíle před SND.

Na tento závod se také rozjel do Bratislavy chyšecký vytrvalec Ondřej Novotný. Na start závodu se postavil se startovním číslem 6439 a v cíli závodu byl za 38:43 min. v čistém čase pak za 38:41 min. při tempu 3:52,2 min. na kilometr. Docílený čas znamenal v celkovém pořadí 27. místo, mezi muži doběhl na 24. místě a ve své věkové kategorii skončil na vynikajícím 19. místě a mezi běžci z ČR byl hodnocen na skvělém třetím místě. V tomto závodě startovalo celkem 1 354 vytrvalců.

V jeho věkové kategorii bylo toto pořadí na stupních vítězů.

1. Marco Borneti, Saysky (Itálie) 32:50 min., 2. Leon Fian, SV Penk Laufen (Rakousko) 32:53 min., 3. Erik Machů, AK Zlín (ČR) 33:03 min.

Pořadí mezi českými běžci:

1. Erik Machů, AK Zlín 33:03 min., 2. Martin Borák, TJ Šumperk 33:34 min., 3. Ondřej Novotný, TJ Chyšky 38:43 min.

A takto Ondra hodnotil svůj závod na slovenské půdě: "Vyjel jsem na závod mimo ČR, s tím, abych se podíval i jinam na závod než v ČR. A byl to pro mě super závod. Atmosféra závodu byla neskutečná a vřelá, zkrátka super. Chtěl jsem si spravit chuť po minulém závodu, což se povedlo. Mám nový "osobák", takže naprostá spokojenost. Průběh závodu byl obtížný. Přes dva kilometry vál protivítr, takže nic moc, abych si zaběhl "osobák" Ale právě v té době na mě nějaký běžec zavolal, že mě předběhne a abych běžel za ním, že mi bude odrážet vítr. Asi 500 m před cílem lidé kolem tratě neskutečně fandili, takže jsem ještě zrychlil. Dobíhal jsem v parádní atmosféře, a když jsem viděl cílovou časomíru, tak jsem byl sám překvapen zaběhnutým časem a jsem rád za nový "osobák". No, a třeba to zkusím za rok znovu."

Josef Fuka