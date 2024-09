Start tohoto závodu byl v 19.30 h na náměstí Republiky. V závodě startovalo velké množství českých i zahraničních vytrvalců. Na tento závod se také rozjel do Prahy chyšecký vytrvalec Ondřej Novotný. Na start závodu se postavil se startovním číslem 353 a v cíli závodu byl v oficiálním čase za 39:37 min. a v čipovém čase za 39:34 min. Docílený čas znamenal v celkovém pořadí 196. místo, 176. místo dle pohlaví a 108. místo ve své věkové kategorii mužů do 40 let. V tomto závodě startovalo celkem 4825 vytrvalců.

Novotný měl na 5 km mezičas 19:17 min. a druhých pět kilometrů zaběhl za 20:20 min. a jeho tempo v závodě na kilometr bylo 3:58 min. V jeho věkové kategorii bylo toto pořadí na stupních vítězů: 1. Dennis Kibet Kitiyo, Keňa 27:17 min., 2. Vincent Kibet Langat, Keňa 27:25 min., 3. Tadese Worku Gebresilase 27:32 min., 108. Ondřej Novotný, TJ Chyšky 39:37 min.

A takto Ondra hodnotil svůj závod: "Před závodem jsem se cítil dobře. Závod jsem však rozběhl moc rychle, první kilometr byl za 3:35 min. Druhý až čtvrtý kilometr jsem držel už podle svého tempa, ale do cíle jsem to neudržel. Přepálený začátek mi vzal síly a tak jsem byl rád, že jsem sotva doběhl do cíle. Byla to moje hloupost to takhle rychle rozběhnout. Ale celkově závod byl parádní a atmosféra super."

Josef Fuka