Mezi 20 a 6 hodinnou ranní byl běžec povinen použít zapnutou čelovou svítilnu a reflexní prvky (buď reflexní vestu, reflexní kšandy nebo nanesený reflexní sprej), každý závodník musel mít u sebe při běhu mapu své trasy, buď tištěnou, v mobilu nebo v hodinkách, pokud se závodník neprokázal mapou, nebyl vpuštěn do svého úseku, běžci museli dodržovat pravidla silničního provozu. Ten, kdo porušil pravidla slušného chování a fair play, mohl být vyloučen ze závodu a automaticky s ním byl diskvalifikován celý jeho tým.

Závodník musel zdolat svůj úsek bez cizí pomoci či využití dopravních prostředků, spolu s běžcem mohl na trať vyrazit jeden doprovodný člen, který mohl jet na kole nebo běžet. Tento doprovod směl být po celou dobu úseku pouze za běžcem, při zjištění, že se doprovod pohyboval před běžcem, nebo vedle něj, byla týmu udělena penalizace tři hodiny.

Své běžecké úseky Novotný zhodnotil následovně:

"První svůj úsek jsem běžel v délce 9,57 km, druhý úsek v délce 9,15 km a třetí úsek v délce 10,9 km. Druhý úsek jsem běžel špatně, a tak jsem si naběhnul o dva km navíc. Ty úseky jsem neměl nějak těžké, všechny byly po asfaltové silnici."

A jak se chyšecký atlet na tento těžký typ závodu vůbec dostal? Na to Ondra odpovídá: "O závodu RUN LABE RUN jsem poprvé slyšel v březnu letošního roku od svého kamaráda. Naskytla se mi možnost běžet, ale stále jsem nevěděl, jestli běžet, či ne. Nevěděl jsem, co mám od tohoto typu závodu očekávat, ale nakonec jsem si řekl, proč ne. Postupem času, jak se závod blížil, tak jsem si říkal, co jsem to udělal. Moc jsem si nevěřil na tři desetikilometrové úseky. Ještě před týdnem mě bolelo v krku, takže nic moc, ale na závod už jsem byl připraven.

První úsek byl 9,57 km a běžel jsem průměr 4:09 min. na kilometr. Běželo se mi dobře, pak jsem devět hodin pauzu na druhý úsek. Druhý úsek měl být dlouhý 9,15 km, ale mojí hloupostí jsem dal o dva km více. Kdybych se řídil podle sebe a ne podle mapy v hodinkáchm, trefil bych správně a nic nenabíhal. Takže ponaučení pro příště.

Třetí úsek byl dlouhý 10,9 km a já si říkal, že budu rád, když dám tempo pět minut na kilometr. Běželo se mi dobře a nakonec z toho byl průměr 4:20 min.Takže ze závodu je velká spokojenost a i zkušenost. Jsem rád, že jsem se zúčastnil a běžel jsem v dobrém týmu, závod jsem si moc užil. Kdyby se naskytla možnost, šel bych do toho nejspíš znovu."

Pořadí na stupních vítězů:

1. místo - Vysočina Running s chyšeckým Ondřejem Novotným 27:43:20 hod.

2. místo - BTL RUNNERS 29:49:37 hod.

3. místo - born2run 29:50:41 hod."OU"Na 1. snímku je vítězný tým Vysočina Running s chyšeckým Ondřejem Novotným, na stupních vítězů je Novotný třetí zleva v bílém triku.

Za fotky a článek děkujeme Josefu Fukovi