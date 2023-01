Start i cíl novoročního hlavního závodu mužů na 5 000 m byl u Hotelu Relax a běžel se na trati kolem jmenovaného sídliště. V hlavním závodě rovněž startoval i chyšecký veterán Pavel Novotný, který podal na trati výborný výkon a do cíle doběhl na celkovém osmém místě v čase 20.18 min. Ve své věkové kategorii mužů 50-59 let skončil na krásném prvním místě. Po Silvestrovském běhu na 15 km v Jistebnici, kde ve své kategorii byl druhý, je to Novotného další úspěch. V cíli se pak vyjádřil ke svému startu: