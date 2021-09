Chyšecký atlet veterán Pavel Novotný se vydal v sobotu 4. září 2021 do Třeboňské pánve k rybníku Svět. Ve městě Třeboň se totiž uskutečnil další jubilejní 10. ročník běžeckého závodu "Běh kolem Světa".

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.